Komunista Skála před soudem popřel vinu z popírání katyňského masakru

Praha - Komunista Josef Skála dnes u soudu odmítl obžalobu, která ho viní z popírání válečného zločinu. Skála a další dva obžalovaní - Vladimír Kapal a Juraj Václavík - podle státní zástupkyně v diskusi zveřejněné na kanálu YouTube zpochybňovali, že katyňský masakr spáchali Sověti. Skála tato historická fakta v debatě označil za verzi zrežírovanou nacistickým ministrem propagandy Josephem Goebbelsem. Za trestný čin popírání genocidia hrozí bývalému místopředsedovi KSČM až tříleté vězení.

"Cítím se zcela nevinen. Nesouhlasím s popisem skutku, právní kvalifikací ani navrženým trestem. Každá věta, která tam ode mě zazněla, má oporu ve veřejně dostupných zdrojích. Nic z toho, co jsem tam řekl, nebylo vycucáno z mého palce," řekl Skála u Obvodního soudu pro Prahu 7, kam ho přišly podpořit desítky sympatizantů zejména staršího věku. Zhruba padesátka z nich se vměstnala do jednací síně, řada dalších musela zůstat na chodbě.

Debata, které se týká obžaloba, se uskutečnila v létě roku 2020. Moderoval ji obžalovaný Vladimír Kapal ze Svobodného rádia a vedle Skály v ní diskutoval také třetí obžalovaný Juraj Václavík - amatérský historik a autor knihy, jež podle anotace "odhaluje skutky, život a vládu Josifa Vissarionoviče Stalina, člověka zakydaného hromadou špíny".

Podle uznaných historických faktů vyvraždila polské válečné zajatce v Katyni v roce 1940 sovětská tajná policie NKVD. Kapal ale v pořadu podle obžaloby například uvedl, že "všechno je trošičku jinak, než se nám snaží v současné době namluvit". Skála zase řekl, že na vytváření nacistické legendy o NKVD od počátku spolupracovala exilová polská vláda. Exhumaci tisíců těl z hromadných hrobů označil za údajnou. Hovořilo se také o tom, že masové popravy v terénu do hromadných hrobů byla čistě německá metoda. Kapal následně podle státní zástupkyně záznam rozhovoru nahrál na YouTube, kde jej do nynější doby shlédlo přes 13.000 lidí.

Sedmdesátiletý Skála, který za minulého režimu podle dostupných zdrojů vystudoval žurnalistiku a přednášel filozofii na Univerzitě Karlově, se před soudem prezentoval jako historik. Zmínil, že sepsal dvě monografie na téma druhé světové války. Připustil, že přímo katyňským masakrem se v nich nezabýval, zkoumal ale prý souvislosti. Řekl, že má zásadní výhrady k závěrům znalců obžaloby, a požádal soudce, aby tyto historiky předvolal ke konfrontaci.

Skála zdůraznil, že do dané debaty nepřišel hlásat dogmata, ale podnítit diskusi a seznámit publikum s "novými zjištěními". "Nebylo to vědecké kolokvium, kde by člověk citoval přesně zdroje, takže se mohl dopustit i nějakých dílčích nepřesností," poznamenal. Doplnil, že jeho pohled na historii je alternativní, ale že ho vždy uplatňoval striktně v mezích zákona. Stíhaný je poprvé v životě a hluboce ho uráží, že ho vyšetřovala Národní centrála proti organizovanému zločinu, dodal.

"Odmítám se nechat soudit za to, co patří historikům, my jsme pouze uváděli fakta," prohlásil stručně Kapal. Zdaleka nejobsáhlejší výpověď ze všech tří obžalovaných poskytl vystudovaný hutní inženýr Václavík, který soudci zeširoka nastínil svou verzi dějin, podle níž jsou viníkem katyňského masakru Němci. "Žalobu žádám zamítnout jako nemístnou. Snad na tom nejsme tak zle, abychom nemohli vyjádřit pochybnosti. Nikomu neškodím, nikoho nenabádám k nepravostem," podotkl.

Soudce Tomáš Hübner Václavíka po několika desítkách minut zastavil. "Nebudeme tady dokazovat historii, protože je naprosto jasné, že to udělal Sovětský svaz a jeho složky," řekl s tím, že stejné argumenty jako Václavík používali opakovaně skalní stalinisté, než sovětský politik Nikita Chruščov prozradil, jak to s masakrem skutečně bylo. "Jestli mi chcete několik hodin vykládat, že Katyň spáchali Němci, tak to můžete, ale já vám neuvěřím," doplnil soudce za nesouhlasného hučení veřejnosti v jednací síni.

Hlavní líčení bude pokračovat 3. března, kdy soud přehraje celý zhruba dvouhodinový záznam debaty.

Skála, který je označovaný za stalinistu, se chtěl ucházet o post prezidenta republiky. Nesehnal ale dostatek podpisů od občanů. Před druhým kolem prezidentské volby se setkal s kandidátem Andrejem Babišem (ANO), což Babiš následně v médiích bagatelizoval.