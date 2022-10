Komplic Radka Březiny se dohodl se žalobcem, soud mu uložil trest 4,5 roku

Ostrava - Krajský soud v Ostravě dnes uložil Radovanovi Jedinákovi, komplici hlavního organizátora obchodů s nezdaněným lihem Radka Březiny, trest 4,5 roku vězení. Jedinák podle obžaloby působil v nižších patrech Březinovy zločinecké organizace a podílel se na krácení daní. Jedinák dnes u soudu přiznal vinu a uzavřel dohodu se žalobcem. Rozsudek ještě není pravomocný, obžalovaný si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Odvolat se ale s ohledem na dohodu může jen ve vztahu k výši trestu.

Podle státního zástupce pětapadesátiletý Jedinák spolupracoval s několika majiteli likérek, kteří odebírali nezdaněný líh pocházející od Březiny. Za tímto účelem založil v Ostravě firmu Mersy. Jeho hlavním úkolem bylo zajišťovat dostatek kolků pro lahve s nelegálním alkoholem. Ty získával tak, že se v likérkách na lahve nelepily vůbec a vydávaly se za zničené, popřípadě se lepily speciálním lepidlem, aby se pak daly strhnout a použít na lahve s nelegálním obsahem. V organizaci působil od roku 2010 do roku 2012 a s jeho přičiněním vznikla státu škoda okolo 30 milionů korun.

Jedinák dnes u soudu uvedl, že se cítí vinen. Do obchodu se podle svých slov zapojil ze zoufalství. "Neměl jsem zaměstnání. Tímto způsobem jsem to řešil," uvedl. Dodal, že se cítí být využit z nevědomosti, znovu by něco takového nedělal.

Podle původní právní kvalifikace mu hrozil až desetiletý trest. Žalobce po uzavření dohody navrhl šestileté vězení, zákaz činnosti ve vedení firem a korporací na pět let a peněžitý trest v rozmezí od 500.000 do milionu korun. Soudce nakonec uložil trest vězení 4,5 roku, peněžitý trest lehce přesahující 500.000 korun a na pět let zakázal působení ve vedení firem. Navíc ještě musí státu uhradit vzniklou škodu.

Radek Březina, podnikatel z Kostelce u Zlína, byl hlavou organizace, která téměř za 15 let dodala na trh desítky milionů litrů lihu, podle soudu připravila stát na daních o 5,6 miliardy korun. Nelegálně získaný líh, kterého bylo podle odhadů Březinova bratra Tomáše mezi lety 2003 a 2012 ze společnosti Morávia-Chem získáno mezi 20 a 30 miliony litrů, pak na lihoviny zpracovávala například Likérka Drak či likérka AB Style. Právě s těmito likérkami pak spolupracoval Jedinák.

Podle dostupných informací se s případem pojí přibližně 35 kauz. Dosud bylo obviněno okolo 60 lidí. Odsouzeny byly tři desítky z nich. Kromě bratrů Březinových například distributoři a hlavní odběratelé lihu. Patřil k nim například Stanislav Pražan a jeho syn, lidé spjatí s Likérkou Drak či majitel zkrachovalé likérky AB style Milan Antoniazi. Samotný Březina dostal 13letý trest. Později mu jej soud zvýšil o rok v souvislosti s ovlivňováním svědků.

Rozsáhlé obchody s nezdaněným lihem, za kterými stál jako hlavní organizátor Radek Březina, vypluly na povrch na podzim 2012, kdy se v ČR objevila úmrtí způsobená nelegálně vyrobenými lihovinami s jedovatým metylalkoholem. Kvůli složité kauze, v níž tyto lihoviny způsobily do února 2014 celkem 48 úmrtí, se policie soustředila také na pátrání po nelegálních výrobnách. Řetězce zaměřené na nelegální výrobu lihovin fungovaly před metanolovou kauzou dlouhé roky. Největším případem byla právě Březinova skupina.