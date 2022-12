Kompenzace u cen energií by podle MPO neměly přesáhnout 200 miliard korun

Praha - Náklady na státní kompenzace zaváděné kvůli vysokým cenám elektřiny a plynu by příští rok neměly přesáhnout 200 miliard korun. V návrhu vládního nařízení o kompenzacích poskytovaných v souvislosti se stanovením maximálních cen to uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Skutečné náklady by ale podle něj měly být nižší. Podle dřívějších prohlášení vlády by náklady na opatření měly vyjít maximálně na 170 miliard korun.

Předlohu, na kterou upozornil server iROZHLAS.cz, dnes MPO poslalo do připomínkového řízení. Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden uvedl, že mechanismus kompenzací bude vláda schvalovat na začátku ledna.

Celková kompenzace 200 miliard korun vychází z předpokladu, že průměrná roční cena elektřiny na spotovém trhu nepřesáhne 350 eur (zhruba 8500 Kč) za megawatthodinu (MWh) a u plynu 120 eur (2900 Kč) za MWh. "Téměř třetina české spotřeby elektřiny a plynu bude zajišťována prostřednictvím spotových trhů, a proto bude vývoj cen na těchto trzích zásadním způsobem ovlivňovat celkové dopady nejen předkládaného nařízení vlády na státní rozpočet," uvedlo MPO. Pohyb ceny elektřiny a plynu o deset eur za MWh podle něj v čerpání peněz ze státního rozpočtu vyvolává změnu zhruba 1,25 miliardy korun.

Nižší než nyní očekávané náklady na kompenzace předpokládá MPO u velkých průmyslových firem, protože dotace pro ně omezuje dohoda dojednaná v EU. "Z toho důvodu by skutečné náklady na úhradu všech kompenzací měly být nižší než uvedených 200 miliard Kč," uvedlo. U případných vyšších nákladů na kompenzace v elektroenergetice ministerstvo očekává, že se jejich dopad se sníží vyššími odvody od výrobců elektřiny do státního rozpočtu. Budou totiž mít vyšší příjmy za prodanou elektřinu.

Vláda na podzim stanovila cenové stropy energií 6000 Kč za MWh elektřiny včetně DPH a 3000 Kč za MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Maximální ceny kabinet schválil nejdřív pro domácnosti, malé a střední podniky a veřejné instituce, organizace a firmy bez obchodní povahy. V polovině prosince pak vláda schválila zastropování cen elektřiny a plynu na stejné úrovni také pro velké firmy. Stejně jako v případě malých firem bude zastropování platit do 80 procent nejvyšší měsíční spotřeby z posledních pěti let, což má motivovat firmy k úsporám.

Minulý týden Fiala oznámil, že vláda se na podobě kompenzačního systému za zastropované ceny elektřiny a plynu dohodla s největšími obchodníky s energiemi. Kompenzace by firmy měly dostávat zálohově za každý měsíc, systém se může během roku změnit.