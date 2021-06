Komory varují před povinným systémem Nutri-score

Praha - Potravinářská komora ČR varuje před povinným zaváděním evropského systému značení potravin pomocí tzv. systému Nutri-score. Ten potraviny označuje na přední straně obalu písmeny A až D a barvami od zelené, přes žlutou až po červenou. Jednoduchost systému je jeho největší slabinou, sdělila dnes ČTK mluvčí komory Helena Kavanová. Algoritmus výpočtu dává body za nutričně rizikové živiny, jako jsou cukry, nasycené mastné kyseliny nebo sůl, ale také protibody za žádoucí živiny jako jsou bílkoviny, procento ovoce nebo vláknina. Systém podle komory ale nezohledňuje například velikost porcí. Nutri-score se nelíbí ani prezidentovi Agrární komory ČR Janu Doležalovi.

"Nutri-Score je vypočítán pouze ze sedmi parametrů, z nichž je ale většina součástí informace uvedené na obalech již dnes. Systém nezapočítává obsah vitamínů a minerálních látek, vápník v mléčných výrobcích není zohledněn vůbec. Vznikají tak paradoxy, které jsou pro běžného spotřebitele těžko pochopitelné. Do zelené, nejzdravější kategorie tak spadnou hranolky, knedlíky, chipsy, kolové nápoje s umělými sladidly či energetické nápoje a další potraviny. Naopak šunku, sýr, olivový olej a maso z lososa najdeme v červených kategoriích, kterým by se měl spotřebitel spíše vyhýbat," vysvětlila mluvčí.

Podle Doležala by zavedení tohoto systému mělo za následek hustší informační džungli, ve které by se zákazník hůře orientoval. "Současně by mohlo dojít k prodražení obalového materiálu, jehož ceny se zvyšují už nyní o desítky procent kvůli celosvětové pandemii covidu-19. Na obalech potravin naopak nyní podle našeho názoru chybí jasná a jednoznačná informace, ve které zemi EU bylo zboží vyrobeno, a věříme, že by to uvítali i čeští zákazníci," řekl ČTK prezident komory.

Prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová pak varuje výrobce, aby se v honbě za lepším Nutri-score hodnocením nenahrazovali základní suroviny zpracovanými složkami nebo přídatnými látkami. "Na druhou stranu, pokud bude nutné zavést povinný systém značení nutričních údajů, preferujeme jednotný celoevropský systém, protože různé označování v různých zemích povede jen k dalším zmatků a bude nesmírně náročné pro všechny výrobce, kteří dodávají své výrobky do více zemí," dodala.

Značení již používají někteří výrobci. Někteří odborníci si od systému slibují, že pomůže lidem vybrat si snadno zdravější potraviny a zároveň vytvoří tlak na výrobce, aby měnili složení potravin. Proti povinnému značení je také ministerstvo zemědělství.

Evropská komise chce do konce roku 2022 vytvořit společný grafický systém hodnocení výživové hodnoty potravin povinný pro všechny členské státy. Nutri-Score převádí nutriční hodnotu do jednoduchého kódu, přičemž písmeno A v zeleném poli představuje zdravější potravinu, naopak E v červeném poli potravinu nejméně prospěšnou. Toto značení připomínající semafor zavedla před třemi lety Francie. Používá se také v Belgii či Španělsku a jeho využití od listopadu doporučilo výrobcům i Německo.

Na neformálním zasedání ministrů zemědělství EU na konci loňského srpna se o zavedení systému Nutri-Score diskutovalo. Itálie společně s Českem a dalšími pěti zeměmi jej odmítla. Řím ho považuje za diskriminační vůči některým tradičním potravinám jako je olivový olej nebo parmská šunka, které by kvůli vysokému obsahu tuku a soli byly v semaforovém označení spíše v červených barvách, tedy mezi méně zdravými potravinami.