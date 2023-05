Komora: Zvýšení DPH u služeb povede ke zdražování a negativně ovlivní inflaci

Praha - Zvýšení sazby daně z přidané hodnoty (DPH) z deseti na 21 procent, které vláda navrhuje kadeřnictvím, holičstvím, opravnám obuvi, kožených výrobků či kol, povede ke zdražování těchto služeb a bude mít negativní dopad na růst inflace. ČTK to dnes řekli zástupci Hospodářské komory ČR (HK ČR). Podle Moniky Kubové Dvořákové z Asociace kosmetických a kadeřnických oborů ČR situace může vyústit i v propouštění zaměstnanců.

"S vládou bychom chtěli otevřít jednání, aby každé opatření z konsolidačního balíčku s dopadem na podnikatele, bylo vykompenzováno úlevou na jiném místě," uvedla HK ČR. Podrobnější rozbor toho, jak změna DPH na jednotlivé obory dopadne, plánuje představit příští týden, doplnila. Místo současných tří sazeb vláda navrhuje zavést sazby dvě, tedy základní 21procentní a sníženou 12procentní. Do té snížené by měly patřit potraviny, léky, vodné a stočné nebo ubytovací a stravovací služby.

Zamýšlené opatření podle Kubové dopadne především na zaměstnavatele v kadeřnických službách. "Zvýšení sazby DPH budou muset promítnout do cen pro zákazníky, případně snížit své marže, což by mělo dopad na snížení počtu zaměstnanců například po škole, kteří jsou v prvních letech své praxe zejména nákladem pro podnikatele," uvedla. Drobným firmám, kteří mají roční příjem do dvou milionů korun a povinnost registrace k DPH nemají, se zvýšení sazby o 11 procentních bodů většinou nedotkne, dodala Kubová Dvořáková.

"Bohužel zvýšení cen oprav obuvi a kožené galanterie se ve finální podobě dotkne především zákazníka, který bude muset zaplatit za opravu více. Zákazník si opravy tohoto druhu nenechává dělat denně, tak snad bude zvýšenou cenu akceptovat," řekla ČTK ředitelka České obuvnické a kožedělné asociace Vlasta Mayerová.

Opravnám se podle ní navíc zdražily materiály, jako jsou například usně, lepidla, kování či zipy, a potýkají se i s růstem cen energií a mzdovými tlaky. Na mnohých místech dále chybí kvalifikování zaměstnanci, což vede k prodlužování doby, po kterou zákazníci na opravu čekají, uvedla. "Diskutabilní také je, že pokud cena opravy bude dosahovat částky rovnající se téměř ceny nové obuvi nebo kabelky, zda vůbec zákazníci budou o tyto služby stát," řekla. Dodala však, že opravu si většinou lidé objednávají u dražších výrobků.