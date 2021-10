Komora: Zákaz neočkovaných na pracovišti by paralyzoval zemi

Praha - Úprava zákonů, podle které by zaměstnanci neočkovaní proti covidu-19 či bez testu nebo jiného dokladu o bezinfekčnosti nemohli na pracoviště, by paralyzovala chod celé země. ČTK to řekl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Tak zásadní krok by stát měl podle něj nejprve důkladně projednat se zaměstnavateli, aby znali parametry tohoto záměru.

"Neumíme si představit, že by stát vybraným lidem zakázal pracovat. Výpadek stovek tisíc zaměstnanců z pracovního procesu by s jistotou paralyzoval nejen ekonomiku, ale chod celé země," uvedl Diro.

Úpravu legislativy nyní zvažují ministerstva, řekl dnes novinářům končící vicepremiér a šéf ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). "Italský systém" by podle něj zvýšil zájem o vakcinaci. Hamáček po jednání štábu řekl, že možnost změny zákoníku práce posoudí ministerstvo práce a sociálních věcí. Změna by měla fungovat tak, že zaměstnanec bez dokladu by nemohl na pracoviště, překážka by byla na jeho straně. "Povinnost předložit by přešla na zaměstnance včetně úhrady nákladů," uvedl Hamáček.