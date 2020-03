Komora žádá firmy, aby místo propouštění pracovníky nabídly jiným

Praha - Hospodářská komora vyzvala firmy, aby místo propouštění při omezení provozu kvůli vládním opatřením proti koronaviru nabídly své zaměstnance jiným podnikům. Firmy mají pro nabídku i poptávku práce ode dneška k dispozici bezplatnou telefonní linku 800 222 121 a mohou využít i online aplikaci WorkLinks.com. Komora to oznámila v tiskové zprávě. Stát kvůli koronaviru zakázal cesty do ciziny a uzavřel třeba restaurace i část obchodů. Podle komory kvůli vládním krokům propouští už sedm procent zaměstnavatelů, třeba restaurace a firmy v cestovním ruchu, a více než čtvrtina zaměstnavatelů propouštění zvažuje.

Komora proto žádá zaměstnavatele, aby se zapojili do celostátního projektu Zachraň práci!, který inicioval místopředseda hospodářského výboru Sněmovny Martin Jiránek (Piráti). "Pomůžeme těm zaměstnavatelům, kteří nechtějí o své zaměstnance přijít, i když pro ně nemají v současnosti práci uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Nový zaměstnavatel by přidělenému pracovníkovi ukládal úkoly a řídil a kontroloval jeho práci stejně jako u svých kmenových pracovníků. Stávající zaměstnanecký poměr u původní firmy by ale pracovníkovi zůstal zachován. Původní zaměstnavatel by přefakturovával dočasnému zaměstnavateli mzdové náklady a odvody za dočasně přidělené pracovníky.

Převod pracovníka pod jinou firmu by byl možný jen se souhlasem daného zaměstnance. Pracovník by tím také neměl přijít o výdělek. "Pracovní a mzdové podmínky zaměstnance dočasně přiděleného k jinému zaměstnavateli přitom nesmějí být horší než u jeho stávajících zaměstnanců," sdělil Dalibor Kaňovský, jednatel společnosti Jurent CZ, která bude provozovat platformu pro projekt Zachraň práci!. Telefonní dispečink této celostátní burzy práce zajišťuje rovněž bez nároku na honorář společnost Monto.