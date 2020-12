Komora: Vnitřní sportoviště budou nucena k vyhlášení insolvencí

Čestlice (u Prahy) - Vnitřní sportoviště jsou podle České komory fitness kvůli třetímu nucenému uzavření v kritické situaci. Často nejsou schopna plnit své závazky a v nejbližší době na sebe budou muset vyhlásit insolvenci. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) je situace ještě dramatičtější. Na tiskové konferenci to dnes řekla prezidentka České komory fitness Jana Havrdová. Jednání o kompenzacích České komory fitness, Asociace bazénů a saun a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO), které se mělo konat dnes, bylo odloženo. Uskuteční se v úterý v 16:00.

Ztráty celého odvětví překročily podle Havrdové 750 milionů korun. Odvětví se dlouhodobě snaží s vládou o své situaci jednat, ale setkává se s velkým nepochopením, řekla Havrdová. Vnitřní sportoviště byla podle ní epidemiology vyhodnocena jako riziková, protože v nich je velký pohyb lidí. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky přitom od poloviny března bylo do poloviny října v souvislosti s těmito zařízeními zaznamenáno 23 případů nákazy koronavirem, uvedla Havrdová.

Na jednání s ministrem Havlíčkem budou zástupci odvětví podle Havrdové navrhovat tři varianty. Jednotnou kompenzaci pro všechny zasažené obory v souvislosti s pandemií a vládními opatřeními. Náhrada by se přitom měla počítat z obratu za loňský rok, a měla by tvořit vysoké procento, jak to funguje v okolních zemích. O procentu je ale Česká komora fitness podle Havrdové ochotna jednat.

Dalším řešením je optimalizace stávajících programů. COVID nájemné by se měl rozšířit také na vlastníky a spřízněné osoby. Podle Havrdové se to týká 20 procent všech zasažených podnikatelů, kteří dosud nesplnili podmínky pro získání dotace. Jednat by se mělo také o náhradách pro energeticky náročné prostory, jako jsou nafukovací tenisové haly. OSVČ by měl být v rámci kompenzačního bonusu navýšen příspěvek, například tak, jak navrhuje Hospodářská komora, tedy z 500 na 1000 korun.

Vzniknout by mohl také specializovaný program pro vnitřní sportoviště. U něj by však podle Havrdové bylo složité nastavit metodiku tak, aby vyhovovala všem a byla pro všechny spravedlivá.

Vyjít do ulic nebo nechat přes zákaz provozy otevřené Havrdová nepovažuje za konstruktivní, přesto jsou podle ní někteří provozovatelé, pokud budou vyjednávání o kompenzacích neúspěšná, připraveni se k nim uchýlit.

V Česku od pátku platí přísnější, čtvrtý stupeň protiepidemického systému (PES). Znovu se musela zavřít fitness centra, posilovny, bazény či sauny. Obnovit provoz mohly 3. prosince, a to s omezeními, jako jsou povinné roušky při cvičení nebo limit 15 metrů čtverečních na jednoho klienta. Před tím nemohly z vládního nařízení fungovat od 9. října.