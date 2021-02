Komora:Vláda by měla v pondělí schválit nový systém kompenzací

Praha - Vláda by měla v pondělí podle Hospodářské komory schválit plošný systém kompenzací postavený na rozdílu mezi náklady a výnosy, nikoliv náhradách na zaměstnance, jak dosud plánovala. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) by mělo přes víkend dotační titul dokončit. Novinářům to dnes řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Nový plošný systém náhrad, který by měl nahradit většinu dosavadních specifických "covidových" programů, kabinet schválil už minulý týden. Podnikatelé, kteří zaznamenali propad tržeb aspoň o 50 procent, v něm měli dostat příspěvek 500 korun na den za každého zaměstnance. Profesní organizace ho ale kritizovaly. Nyní se podle Dlouhého MPO vrátilo k původnímu návrhu, který dříve s Hospodářskou komorou připravovalo.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na žádost Dlouhého v pondělí zorganizoval videokonferenci, které se účastnil také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). "Dohodli jsme se, že se bude připravovat souběžně program, který bude kompenzace počítat z poklesu nákladů, my bychom chtěli z poklesu obratu, ale budiž z poklesu nákladů," řekl Dlouhý. Takové nastavení náhrad vnímá jako nejlepší, které postihne co nejvíce podnikatelů a bude relativně nejspravedlivější.

Havlíček dříve uvedl, že se vedla jednání o náhradách nepokrytých nákladů. Coby překážku uváděl náročnou administrativu.