Komora:Vláda by co nejrychleji měla uvolnit zbylé provozy a předvést další plány

Praha - Vláda by podle Hospodářské komory (HK) měla co nejrychleji otevřít zbývající provozy, a to nejlépe od 31. května, nejpozději od 7. června. Zároveň by měla představit šestý rozvolňovací balíček, stejně jako plán na podzim. Dále by měla vyřešit nejasnosti, na jakém právním základu mají podnikatelé kontrolovat a vymáhat doklady o bezinfekčnosti po svých klientech. Na tiskové konferenci to dnes řekl prezident HK Vladimír Dlouhý.

Kabinet se podle Dlouhého neřídí systémem pro uvolňování opatření, který si sám nastavil. Nejdříve to byl protiepidemický systém (PES), nyní měl postupovat podle šesti balíčků, ve kterým je určujícím kritériem počet nakažených za sedm dní na 100.000 obyvatel. Na pátý balíček, v němž je obsaženo otevření například bazénů, saun nebo interiérů restaurací, měl nastat čas, až počet nakažených klesne pod 50 na 100.000 lidí. "Dnes víme, že sedmidenní klouzavý průměr je 35 případů na 100.000 obyvatel. Už bychom měli dávno být v pátém balíčku a šestý by se měl připravovat, protože trendový odhad je, že pod 25 nakažených můžeme být někdy příští týden," uvedl Dlouhý.

Všechna vyžadovaná nařízení by podle Dlouhého měla být postavena na solidním právním základu. Podnikatele podle něj znervózňuje, že je přijato opatření, oni ho dodržují a nakonec ho soud zpochybní. Vláda podle Dlouhého nemůže ignorovat rozsudky soudů a vědomě vydávat nezákonné zákazy, které podnikatelům způsobují škody a újmu na jejich základních právech.

HK podle Dlouhého připravila opatření, jak čelit nebezpečí návratu pandemie i při otevřených provozech. Je podle něj jasné, že se nějakým způsobem bude muset dál testovat. Bude se to týkat podle něj například lidí, kteří se budou vracet z dovolených. Dále má komora podle Dlouhého nachystanou mobilní aplikaci pro bezpečný provoz, pro její zavedení ale potřebuje spolupráci státu.

"Jsme samozřejmě připraveni jít někdy až absurdně liberální cestou, kdy stát rozhodne polovičatě a lidé si ekonomiku otevírají sami. Ale pokud se v takové situaci pandemie vrátí, nechceme přejímat zodpovědnost, nechceme jako loni na podzim, v zimě, v lednu a únoru, abychom slyšeli, že to byli podnikatelé, kteří takzvanou chtivostí po zisku umožnili návrat pandemie. Není to pravda," řekl Dlouhý.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v pondělí řekl, že se nyní řeší otevření vnitřních prostor restaurací, ale také wellness center nebo bazénů. Pokud se stav nezhorší, fungovat by měly začít nejpozději 14. června.

HK: Na podporu ekonomiky připadlo za čtyři měsíce 17 procent ze schodku rozpočtu

Na podporu české ekonomiky za první čtyři měsíce letošního roku připadlo podle Hospodářské komory 17 procent ze schodku státního rozpočtu. Vláda podnikatelům za toto období poskytla 38 miliard korun, z toho 4,8 miliardy Kč se týkají například odkladu plateb daňových záloh, budou tak státu vráceny. Mnoho odvětví je však i přes uvolňování protiepidemických opatření nadále omezeno, kompenzace tak musejí pokračovat. Na tiskové konferenci to dnes řekli prezident HK Vladimír Dlouhý a její viceprezident Tomáš Prouza.

Z úvěrových programů podnikatelé v prvních čtyřech měsících letošního roku podle Dlouhého čerpali asi 14,4 miliardy korun. Je to ale opět suma, kterou budou muset vrátit. Vzhledem k plánovanému schodku státního rozpočtu 500 miliard korun na celý rok je tak podle něj zřejmé, že podnikatelé nejsou zdrojem největší zadluženosti státu.

Oživení podnikání bude podle Prouzy velmi pomalé, což je patrné i v ostatních evropských zemích. Ty přitom investují značné prostředky na obnovu ekonomiky, řekl. Z dat České národní banky podle Prouzy vyplývá, že v době uzávěry kvůli pandemii koronaviru vzniklo 200 miliard korun vynucených úspor. Ty podle něj mohou s oživením ekonomiky pomoci, vláda ale musí vytvořit vstřícné prostředí, aby se lidé nebáli dalšího uzavření.

Špatnou zprávou podle Prouzy je, že vláda rozhodla o neprodloužení kompenzačního bonusu pro živnostníky, jeho vyplácení skončí s květnem. "Je to nepochopení ze strany paní ministryně (financí Aleny Schillerové za ANO). Chápe to jako výdaj, ale je to investice," uvedl Prouza. Pokud vláda ukončí podpůrné programy příliš rychle, návrat k běžnému režimu bude v jednotlivých odvětvích podle Prouzy trvat mnohem déle, než kdyby investovala do udržení služeb a obchodu po vzoru ostatních zemí.

"Zdroje tady jsou, vláda nemá problém s penězi," řekl dále Prouza. Schodek státního rozpočtu od ledna do dubna činil 192 miliard korun.

Podnikatelé v současné době mohou kromě kompenzačního bonusu využít dotační COVID 2021, ve kterém stát přispívá 500 korun na zaměstnance a den. Vztahuje se na období od 11. ledna do 9. května, příjem žádostí skončí 2. června. Pokračovat bude program COVID Nepokryté náklady, ve kterém mohou podnikatelé získat 60 procent nákladů. První výzva se vztahovala na dobu od 1. ledna do 31. března. V další výzvě, kterou ministerstvo průmyslu a obchodu teprve zveřejní, se bude pomoc týkat období od 1. dubna do konce května.