Komora: S vládou chceme jednat o podmínkách otevření obchodů a služeb

Praha - Hospodářská komora chce s vládou jednat o podmínkách otevření obchodů a služeb, které by provoz chtěly obnovit od 1. května. Pomoci může například mobilní aplikace, kterou by zákazník prokazoval svou bezinfekčnost. Podnikatelé nabízejí pomoc s jejím vývojem, nezbytné ale je zapojení státu a navázání na jeho informační systémy. Prezident komory Vladimír Dlouhý to řekl na tiskové konferenci.

Provozovatelé obchodů a služeb si podle Dlouhého nepřejí bezhlavé rozvolnění protiepidemických opatření, kdy by po krátké době hrozila opětovná uzávěra. Chtějí ale jednat o rozumných podmínkách, které by zajistily dlouhodobý provoz. Podnikatelé jsou podle Dlouhého ochotni i po vzoru ze zahraničí provést testovací fungování, které by systém bezpečného provozu ověřilo.

Podnikatelské organizace mají připravena pravidla otevření za přísných podmínek. Dlouhý upozornil, že vláda ale na tyto návrhy nereaguje. I proto se provozovatelé vnitřních sportovišť, fitness center, bazénů a saun rozhodli k Nejvyššímu správnímu soudu podat návrh na zrušení části opatření ministerstva zdravotnictví zakazující jejich provoz.

K urychlení návratu k běžnému fungování by mohla pomoci mobilní aplikace. Lidé by v ní našli podniky, které se zavázaly k dodržování nastavených pravidel, zároveň by jejím prostřednictvím prokázali svou bezinfekčnost.

Nyní mohou fungovat jen vybrané obchody jako potraviny, drogerie, lékárny a ze služeb například čistírny, zámečnictví či servisy aut.

Nově vytvořený odborný tým nyní podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) připravuje různé scénáře pro uvolnění jednotlivých odvětví. Mezi jednotlivými rozvolňovacími fázemi by podle něj měly být dvoutýdenní rozestupy.