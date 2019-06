Komora pedagogů kvůli stavu školství chystá stávkovou pohotovost

Praha - Profesní spolek Pedagogická komora kvůli situaci v českém školství a v obavě, že nynější kroky vlády sníží kvalitu vzdělávání, připravuje vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách. ČTK to dnes sdělil prezident komory Radek Sarközi. Komora zároveň zveřejnila návrh osmi požadavků na vládu či ministerstvo školství. Požaduje například odbornou revizi inkluze, tedy výuky žáků s různými speciálními potřebami ve standardních třídách, změny v návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících, zvýšení učitelských platů na 130 procent průměrné mzdy v ČR nejpozději od roku 2020 nebo navýšení rozpočtu na školství na unijní průměr, který činí zhruba pět procent hrubého domácího produktu.

"Chtěli jsme o akutních problémech ve školství jednat s panem ministrem (školství Robertem) Plagou, ale ten na opakované žádosti o osobní setkání nereaguje, nemáme tudíž jinou možnost, než vyhlásit stávkovou pohotovost," odůvodnil současný krok komory Sarközi.

V ČR je přibližně 150.000 učitelů. Komora má zhruba 2500 členů a před časem spolu s Učitelskou platformou podpořila březnovou akci Vidíme to černě, při které několik stovek pedagogů přišlo na Den učitelů do školy v černém oblečení nebo s páskou na ruce na protest kvůli současnému stavu školství. Podle Sarköziho cílem těchto akcí je informovat veřejnost, že politici zanedbávají školství, což má negativní dopady na kvalitu výuky.

Komoře se například nelíbí to, že ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhla na příští rok růst platů pedagogů o deset procent, místo původně slíbených 15 procent. Nesouhlasí ani s novelou zákona o pedagogických pracovnících, kterou předložil Plaga (ANO) a podle níž budou moci učit žáky 2. stupně základních škol lidé bez pedagogického vzdělání. Komora vytýká ministerstvu školství i návrh na zvýšení míry přímé pedagogické činnosti zástupcům ředitele a to, že se neuskutečnila odborná revize inkluzivního vzdělávání. Komora zároveň upozorňuje na to, že za uplynulých 15 let učitelské platy stouply o pouhých pět procentních bodů oproti ostatním zaměstnancům, ze 105 procent průměrné mzdy v ČR v roce 2003 na nynějších 110 procent. "Uvedené kroky by vedly ke snížení kvality vzdělávání," tvrdí komora.

Podle statistik ministerstva školství loni vzrostl průměrný plat učitelů na 35.089 korun. Proti roku 2017 si polepšili zhruba o 11 procent a za posledních pět let přibližně o 31 procent. Průměrná mzda v Česku loni stoupla o 8,1 procenta na 31.885 korun hrubého měsíčně. Vláda ve svém programu slíbila, že platy učitelů vzrostou do roku 2021 zhruba na 46.000 korun. Platy pedagogů se zvedly naposledy letos v lednu o 15 procent, z toho o deset v tarifech a zbytek šel na odměny a příplatky. Další zvýšení o 15 procent plánuje vláda od ledna příštího roku.