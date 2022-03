Komora: Náklady na potravinářský výrobek vzrostly, vláda nereaguje

Praha - Náklady na potravinářský výrobek vzrostly od začátku roku podle Potravinářské komory ČR (PK) vlivem zdražení energií, surovin či pohonných hmot o 30 až 60 procent. Do cen se zatím zcela nepromítly, ale vláda nenabízí žádná koncepční řešení. Ostatní státy přitom zemědělce a potravináře podporují značnými dotacemi. Na tiskové konferenci to dnes řekla prezidentka PK Dana Večeřová. Vyjádření ministerstva zemědělství ČTK zjišťuje.

Zemědělsko-potravinářské odvětví zůstává u české vlády podle Večeřové na okraji zájmu, přestože se jedná o obory, které obyvatele živí. Zvýšené náklady je ale třeba kompenzovat a ministři by měli spustit funkční řešení, jako je zastropování cen elektřiny a plynu nebo snížení či zrušení spotřební daně u paliv. Pokud by se náklady na potravinářský výrobek v plné výši propsaly do spotřebitelských cen, mnozí lidé si podle komory nebudou moci dovolit nakoupit ani základní potraviny.

Mnohé firmy podle PK hlásí existenční problémy, pokud kabinet brzy nezasáhne, může jich zhruba čtvrtina skončit. Ohroženy přitom podle ředitele pro programování a strategii PK Miroslava Koberny nejsou velké firmy, ale zejména malé a střední. Tyto firmy často navíc podle Večeřové sídlí na venkově, kde jinak není dost pracovního uplatnění.

Z dalších opatření, která jsou v souvislosti s válkou na Ukrajině potřeba, je podle Koberny omezení vývozu obilí. Ministerstvo zemědělství by zároveň mělo zjistit, jaká je aktuální situace, zda už se ČR ze soběstačnosti nedostala do minusu. "Neříkáme zastavte hned teď vývoz, ale zaveďte licenční systém, to umíme," řekl. K omezení vývozu pšenice v úterý vládu vyzval Svaz pekařů a cukrářů. Mluvčí resortu zemědělství Vojtěch Bílý ČTK sdělil, že úřad nepovažuje regulaci vnitřního trhu za dobré řešení. Mohla by fungovat jako opatření všech členských států proti sobě navzájem.

V důsledku aktuálních událostí se zásadně změní témata, která se budou řešit při předsednictví ČR v Evropské unii, řekla také Večeřová. Předsednictví ČR převezme od 1. července. Nutnost Večeřová vidí v přehodnocení Zelené dohody pro Evropu. "Potřeba bude dělat reprodukční plochy. Budeme potřebovat daleko více potravin, každý bude bojovat o soběstačnost, o základní zásobení potravinami," dodala.