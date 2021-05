Komora fitness: Vnitřní sportoviště budou smět s omezeními otevřít 17. května

Praha - Vláda podle České komory fitness (ČKF) od 17. května povolí provoz vnitřních sportovišť za speciálního režimu. ČTK to dnes řekla prezidentka komory Jana Havrdová. Informace vyplývá i z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Bazény, wellness, sauny a solné jeskyně budou muset zůstat pro veřejnost nadále uzavřené.

Ve vnitřních sportovištích bude platit limit jednoho návštěvníka na 15 metrů čtverečních vnitřní plochy sportoviště, ve skupině budou smět být maximálně dva lidé a nejvýše deset lidí celkem na sportovišti. Nutné bude dodržovat rozestupy alespoň dva metry, pokud se nebude jednat o členy jedné domácnosti. Lidé se budou muset u vstupu prokázat negativním testem na koronavirus, certifikátem o očkování, nebo dokladem o prodělání nemoci covid-19 v posledních 90 dnech. PCR test bude moci být maximálně sedm ní starý, antigenní 72 hodin. Návštěvníci sportovišť nebudou smět používat šatny ani sprchy.

Podle Havrdové je to "první světlo na konci tunelu", které minimálně menším provozům umožní otevřít. Zároveň ale chce vyjednávat o úpravě podmínek. Vhodné by podle ní bylo rozšíření limitu pro skupiny. Dodržet chce podmínku kapacity na metry čtvereční za dodržení minimálních odstupů. U lekcí jako je joga nebo pilates je podle Havrdové každý klient na svém místě a používá vlastní pomůcky.

Minimálně by se podle Havrdové mělo definovat, co je sportoviště. "V případě velkých provozů o rozloze několika tisíc metrů čtverečních by tato podmínka logicky nedávala ani organizační ani ekonomický smysl a pro řadu provozovatelů by to tak stále neznamenalo otevření," uvedla dále. Komplikací podle ní je také znemožnění používá šaten a sprch, i u tohoto bodu se bude ČKF domluvit změnu.

Vláda by podle ČKF měla umožnit také provoz privátních wellness. "To jsou prostory definované jako striktně uzavřený a oddělený prostor s procedurou jako sauna či koupel, s maximální kapacitou dva až čtyři lidé z jedné rodiny či jedné sociální bubliny, kdy se klienti po celou dobu čerpání služby včetně převlečení nikdy nepotkají s jinými klienty," řekla Havrdová.

ČKF chce úpravy prosadit do čtvrtečního jednání vlády. Kabinet dříve uvedl, že v pondělí bude upřesňovat pravidla pro uvolnění protiepidemických opatření od dalšího týdne, ve čtvrtek bude rozhodnutí potvrzovat. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) ale dnes řekl, že rozvolnění od 17. května se měnit nebude a tedy ani vláda možná ve čtvrtek nezasedne.

Ztráty vnitřních sportovišť, bazénů a saun ČKF odhaduje na více než pět miliard korun. Z původních 3000 až 4000 firem a několika desítek tisíc živnostníků a pracovníků "na dohodu" činnost kvůli zákazům ukončí až 25 procent z nich.

Vnitřní sportoviště patří k nejdéle uzavřeným provozům. Kvůli druhé vlně pandemie jim vláda fungování zakázala od 9. října. Krátce a s mnoha omezeními mohly otevřít v prosinci.