Komora exekutorů nesouhlasí, že začalo přibývat nových exekucí

Praha - Exekutorská komora nesouhlasí s informacemi, že se v posledních měsících zastavil trend poklesu nových exekucí. Na změnu v tomto trendu upozornil v úterý novináře ředitel Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl. Podle něj se za poslední tři čtvrtletí počet nových exekucí zvýšil meziročně o 9362. Podle komory bylo ale ve druhém letošním čtvrtletí o 8945 nově zahájených exekucí méně než ve stejném období loni. ČTK o tom dnes informovala mluvčí komory Lenka Desatová. Rozdíl v údajích plyne z použití odlišných registrů exekucí.

"Informace od pana Hábla, která se objevila v médích, že počet exekucí roste tři čtvrtletí po sobě, neodpovídá podle dostupných dat skutečnosti," uvedla Desatová. Podle Hábla začalo na konci loňského roku přibývat nových exekucí kvůli dluhům. Od října do prosince to bylo o 4961 případů, od ledna do března stoupl počet nových exekucí meziročně o 3447 a od dubna do června o 954.

Podle komory sice počet zahájených exekucí letos v prvním čtvrtletí meziročně skutečně vzrostl, tento trend se ale v květnu obrátil. Meziročně se tak v pátém měsíci zahájilo o 2000 exekucí méně a v červnu vůbec nejméně exekucí za posledních deset let, uvedla Desatová. Celkově podle ní počet nových exekucí ve druhém čtvrtletí poklesl oproti roku 2018 o 8945.

Zhruba desetitisícový rozdíl v množství nových exekucí mezi údaji Hábla a komory vznikl v důsledku použití informací z různých registrů. Komora ve své evidenci nových exekucí rozlišuje mezi pravomocně nařízenými, odloženými či zastavenými návrhy. Mezi nově zahájené pak počítá pouze ty pravomocně nařízené, vysvětlil prezident komory Vladimír Plášil. Hábl uvedl, že vycházel ze soudních výkazů na webu justice.cz, který spravuje ministerstvo spravedlnosti. Tyto výkazy podle Plášila mezi různými stavy návrhů exekucí nerozlišují.

Podle údajů Exekutorské komory počet nově zahájených exekucí v roce 2018 meziročně klesl o 106.445 na 505.120. Odhaduje, že počet nově podaných exekučních návrhů bude v letošním druhém pololetí dál klesat, a to celkově i v meziročním srovnání. Seriózní hodnocení by mělo být k dispozici nejdříve v září nebo říjnu, dodala Desatová.

Příčiny prvotního nárůstu nově podaných exekučních návrhů na přelomu roku a v letošním prvním čtvrtletí spatřuje komora hlavně v očekávání dopadů mírnějších pravidel pro oddlužení, která platí od června. Kvůli obavám z nového fungování systému se věřitelé podle názoru komory snažili zahájit před zavedením změn co nejvíce exekučních řízení kvůli obavám z nového fungování systému. Svou roli mohla hrát i nervozita kolem připravované novely exekučního řádu či uvažované zpoplatnění exekučního řízení, uvedla komora.

Podle Mapy exekucí, kterou vytvořila Otevřená společnost s Ekumenickou akademií, mělo v roce 2017 nějakou exekuci 9,7 procenta Čechů, tedy 863.000 lidí. Odborníci považují předlužení za jeden z nejvážnějších problémů Česka. Označují ho za zásadní překážku v zaměstnávání a ve zlepšení situace chudých.