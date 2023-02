Komora chce, aby ÚOHS prověřil tržní sílu Kauflandu, Lidlu, Penny a Billy

Praha - Agrární komora ČR chce požádat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), aby prověřil případně zneužívání tržní síly německých skupin Schwarz a Rewe na českém trhu. Schwarz v ČR provozuje obchodní řetězce Lidl a Kaufland, Rewe vlastní řetězce Penny Market a Billa. Komora uvádí, že spolu s dalšími obchodními řetězci ovládají 75 procent trhu a dává jim to velkou vyjednávací sílu vůči potravinářským a zemědělských firmám. Komora o tom dnes informovala v tiskové zprávě.

Agrární komora upozorňuje na to, že obě skupiny mají v ČR tržby v řádu vyšších desítek miliard Kč. Hospodářské síle řetězců se podle komory nemůže rovnat zhruba 60.000 pěstitelů plodin a chovatelů hospodářských zvířat a proto si mohou zahraniční řetězce diktovat podmínky a určovat, co se bude na trhu prodávat. Reakci řetězců a ÚOHS ČTK shání.

Prezident komory Jan Doležal uvedl, že je potřeba se ptát, do jaké míry mohou skupiny Schwarz a Rewe ovlivňovat ceny na českém trhu. "Zemědělci, potravináři i obchodníci mají ale různé manévrovací možnosti, jak promítnout tyto náklady do cen, za něž prodávají. Komu a s jakou úspěšností se to daří, ukazují jednoznačně oficiální statistiky. U řady potravin, jako jsou cukr, drůbeží maso nebo jablka, zemědělci zvyšovali ceny nejpomaleji ze všech. Jednoznačně proto odmítám, že by čeští zemědělci zdražovali lidem potraviny," doplnil.

Komora již dříve upozorňovala na výrazný růst cen některých potravin v obchodech. Například kvůli vysokým cenám cukru a vajec se na obchodníky obrátil i ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Cena jednoho kilogramu cukru krystal na pultech obchodů podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) stoupla od září do prosince o 77 procent. Spotřebitelská cena byla v prosinci více než 30 Kč, což je podle ministerstva zemědělství i historické maximum. Průměrná cena průmyslových výrobců za jeden kilogram cukru byla loni v září 13,17 Kč. V prosinci stál kilogram 19,90 Kč, což je nárůst o 51 procent.

Komora také poukazuje na to, že pěstování cukrové řepy se věnuje zhruba 950 podniků s průměrnou výměrou zhruba 60 hektarů. Upozorňovala i na různý růst cen kuřat v obchodech a výkupních cen výrobců nebo nízké výkupní ceny jablek, která řetězce dováží z Polska.

Lidl měl podle poslední zveřejněné účetní uzávěrky v účetním roce, který skončil 28. února 2021, tržby 73,2 miliardy Kč a zisk 6,1 miliardy Kč. Kaufland měl ve stejném období obrat 64 miliard Kč a zisk 2,9 miliardy Kč.

Penny Market měl v roce 2021 podle účetní uzávěrky tržby za prodej zboží 41,6 miliardy Kč a zisk 944 milionů Kč. Billa měla ve stejném roce zisk 658 milionů Kč a tržby za prodej zboží 30,8 miliardy Kč.

Agrární a Potravinářská komora po posledním jednání s premiérem Petram Fialou (ODS) uvedly, že vláda chce prověřit ceny u zemědělců, potravinářských podniků a obchodních řetězců. Cílem je zjistit výši obchodní přirážky jednotlivých sektorů.