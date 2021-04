Kommersant: Vztahy mezi ČR a Ruskem spadly na nejnižší bod v novodobé historii

Moskva - Vztahy mezi Českem a Ruskem spadly na nejnižší bod v novodobé historii, napsal dnes k diplomatické roztržce kvůli kauze Vrbětice ruský list Kommersant. Dodal, že diplomatický konflikt přestal být výlučně dvoustranný. Vývoj česko-ruských vztahů sledují dnes poměrně pozorně všechna hlavní ruská média. Podle státní televize Rossija 1 se Česko vydalo cestou zničení vztahů s Ruskem. Některá média si všímají rovněž kroku Bratislavy, která se rozhodla vyhostit ze Slovenska tři ruské diplomaty, i rozhovoru bývalého českého prezidenta Václava Klause pro server Blesk.cz.

Kommersant připomíná, že naposledy byli ruští diplomaté nuceni hromadně opouštět své posty v roce 2018 kvůli případu otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije, ze které Británie vinila stejné ruské agenty, které nyní podezírá Česko v případě explozí ve Vrběticích z roku 2014. Z více než 25 zemí se tehdy muselo vrátit kolem 150 ruských diplomatů, píše ruský list, který zároveň zmiňuje vyhoštění slovenských diplomatů. "Praha nyní čeká na podobné kroky od ostatních členských států EU a NATO," píše Kommersant.

Generálmajor ruské tajné služby FSB ve výslužbě Alexandr Michajlov v dnes zveřejněném rozhovoru na serveru Lenta k českému obvinění, že za výbuchy ve Vrběticích stáli agenti ruských tajných služeb, sdělil, že zejména západní rozvědky "rády operují s informacemi, které nejde prověřit zvnějšku". Jiné nedávné diplomatické skandály, jako bylo například vyhoštění ruských diplomatů z Bulharska a Švédska, či vypovězení ruských diplomatů podezřelých ze špionáže z Itálie a Norska, vnímá Michajlov jako "čistě politický proces", jehož cílem je Rusko kompromitovat. "Velká medializace takových skandálů není překvapivá. Žijeme v podmínkách studené války. Informační doprovod je jedna z jeho součástí," vysvětlil.

Ruská média dnes také tlumočila rozhovor, který poskytl bývalý český prezident Václav Klaus serveru Blesk. Agentura TASS napsala, že podle Klause chce české vedení "získat body u Washingtonu a NATO". Klaus v rozhovoru Česko přirovnal k ratlíkovi a Rusko k velkému psu. "My, tedy ratlík, štěkáme na Rusko, protože si myslíme, že máme za sebou mocné USA a NATO," sdělil. "A to, že štěkáme na jednu ze světových velmocí, je něco, za co se stydím," dodal.

Televize Rossija 1 na svých webových stránkách mimo jiné upozorňuje na nové podrobnosti "sedm let starého výbuchu", které se podle ní objevují v českých médiích a vyzdvihuje starší vyjádření k Vrběticím. "V roce 2014 tehdejší ministr financí Andrej Babiš uvedl, že majitel skladu měl problémy se získáním licence a české orgány neměly od vlastníka společnosti informace o jeho činnosti," píše se například v textu státní televize. "V českých médiích se objevil další detail: česká bezpečnostní služba ještě v roce 2008 informovala o problémech ve skladu," uvádí.

Nad rámec zpravodajského pokrytí se vydala mimo jiné ruská státní agentura RIA Novosti v textu, v němž se zabývá otázkou, "proč Česko hrotí situaci". Cituje například historika Pavla Priluckého, jenž podle ní žije v Praze a který připomíná rovněž případ pěti zadržených Čechů, které česká policie podezírá ze zapojení do bojů na východě Ukrajiny. "Deset až patnáct procent Čechů sympatizuje s Ruskem. Je takový dojem, že celý tento skandál je pokusem ukázat svým vlastním občanům, že kontakty s Moskvou jsou nebezpečné," cituje ho RIA Novosti.