Moskva/Washington - Ruská agentura Roskosmos považuje americké astronauty za nejpravděpodobnější viníky úniku vzduchu z kosmické lodi Sojuz připojené k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), napsal dnes ruský deník Kommersant s odvoláním na neupřesněný zdroj. Trhlina v plášti Sojuzu byla objevena v srpnu. Šéf Roskosmosu ale na twitteru tvrzení Kommersantu označil za "šíření fám". Údajné podezření Roskosmosu důrazně odmítl také velitel ISS, Američan Andrew Feustel, stejně jako místopředseda ruské vlády Jurij Borisov.

Kommersant dnes také uvedl, že pokud se hypotéza potvrdí, půjde o tvrdý úder rusko-americké spolupráci ve vesmíru.

V noci na 30. srpna podle ruských odborníků z lodi Sojuz unikl vzduch kvůli dvoumilimetrové trhlině provrtané zevnitř. Otvor byl okamžitě hermeticky uzavřen a tlak v orbitálním komplexu se dostal na náležitou úroveň. Podezření, že plášť Sojuzu byl poškozen v ruském výrobním závodu Eněrgija, vyšetřování podle ruských médií neprokázalo.

Kommersant dnes napsal, že podle hlavní ruské vyšetřovací verze otvor vyvrtali členové americké posádky. Kvůli onemocnění jednoho z nich chtěli prý záměrným poškozením Sojuzu vyvolat nutnost spěšného návratu na Zemi. Pokud by totiž posádka musela ISS opustit z důvodu nemoci, nikoli kvůli technické poruše, museli by Američané novou kosmickou loď zaplatit. Při evakuaci by poškozený modul shořel v atmosféře a na vyvrtaný otvor by se nepřišlo, uvedl Kommersant s odvoláním na úvahy ruských vyšetřovatelů.

O jaký zdravotní problém jde a kterého astronauta se choroba týká, Kommersant neuvádí. Posádku komplexu obíhajícího kolem Země teď tvoří Rusové Oleg Artěmjev a Sergej Prokopjev, Američané Feustel, Ricky Arnold a Serena Auňónová Chancellorová a Němec Alexander Gerst. Artěmjev, Feustel a Arnold mají 4. října misi na ISS ukončit.

Feustel dnes americké televizi CBS řekl, že s únikem vzduchu ze Sojuzu nemá posádka ISS nic společného. "Je ostudné a urážlivé, že někdo ztrácí čas podobnými úvahami," prohlásil astronaut. Pro posádku ISS bylo objevení otvoru šokem, náležitě ale reagovala a utěsnila ho, dodal.

Rovněž místopředseda ruské vlády Jurij Borisov, který má na starosti obranu a kosmický průmysl, dnes v rozhovoru s agenturou RIA Novosti tvrzení Kommersantu odmítl. "Je naprosto nepřijatelné pochybovat o našich kosmonautech, jakož i o amerických astronautech," řekl Borisov. Spekulovat o výsledcích vyšetřování ještě před jeho skončením je podle něj nebezpečné. Posádka ISS je jednotná a nejsou v ní politické spory, dodal.

Roskosmos si podle listu vyžádal v USA zdravotní dokumentaci amerických členů posádky, kterou ale nejspíš vzhledem k lékařskému tajemství nedostane. Ruští členové posádky ISS dostali pokyn, aby americké kolegy do ruských částí stanice nepouštěli, uvedl ruský deník.

Vedení Roskosmosu dnes odmítlo informace o možné vině americké posádky komentovat. Šéf agentury Dmitrij Rogozin na twitteru uvedl, že "šíření fám a obvinění (vyšetřujícím) expertům nepomáhá a škodí přátelským vztahům na palubě ISS". Sám Rogozin nicméně v úterý připustil, že ruští vyšetřovatelé věnují pozornost i verzi o záměrném poškození lodi ve vesmíru.

Pokud se ruské podezření potvrdí, dostane se rusko-americká spolupráce ve vesmíru do problémů, konstatoval dnes Kommersant s odvoláním na činitele Roskosmosu.