Teplice - Fotbalista Nikolaj Komličenko překonal střelecký rekord v rámci jedné sezony první ligy. Ruský útočník Mladé Boleslavi zaznamenal v první půli úvodního semifinále skupiny o Evropy nadstavbové části v Teplicích dvě branky a na kontě má v tomto ročníku už 26 gólů. O jeden trefu tak vylepšil dosavadní maximum jabloneckého Davida Lafaty ze sezony 2011/2012, kdy se hrálo ještě klasicky jen na 30 kol.

V této sezoně po základní části poprvé následuje nadstavbová část, takže Komličenko mohl vylepšit 24 gólů, které vstřelil za úvodních 30 kol. Třiadvacetiletý rodák z Krasnodaru, jenž předtím v české lize hrál také za Liberec, skóroval v posledních čtyřech zápasech a dvakrát v této sezoně nejvyšší soutěže zaznamenal hattrick.

Mladá Boleslav nakonec v Teplicích zvítězila 8:0 a vyrovnala nejvyšší výhru v historii samostatné ligy. "Že jsme vyrovnali nejvyšší vítězství, to jsem zaprvé ani nevěděl a zadruhé mám respekt k soupeři i k trenérovi. Spíš jsem rád, že jsme jako tým pomohli Komličenkovi k rekordu, za tu sezonu si to opravdu zaslouží. Dnes to překonal, přišla i gratulace v kabině," řekl novinářům mladoboleslavský trenér Jozef Weber. "Všichni jsme mu to přáli," dodal ofenzivní záložník Tomáš Přikryl.

Za Komličenkem a Lafatou jsou v historické tabulce drnovický Radek Drulák a sparťan Vratislav Lokvenc. Oba dva dokázali v jednom ligovém ročníku vstřelit 22 branek.

Přehled nejlepších střelců v sezoně první ligy:

Hráč Tým Sezona Počet gólů Nikolaj Komličenko Mladá Boleslav 2018/19 26 David Lafata Jablonec 2011/12 25 Radek Drulák Drnovice 1995/96 22 Vratislav Lokvenc Sparta Praha 1999/00 22