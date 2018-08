Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi v duelu 5. kola první ligy doma deklasovali nováčka z Opavy 6:1 a na svém stadionu tak vyhráli teprve podruhé z posledních 11 zápasů. Hattrickem se o to zasloužil ruský útočník Nikolaj Komličenko, který se tak s pěti trefami v sezoně dostal do čela tabulky střelců. Navíc se podílel i na jedné ze dvou tref Ladislava Takácse a nahrál na gól Tomášovi Ladrovi. Za Opavu na průběžných 1:2 snižoval Matěj Helebrand. Slezané tak mají na kontě po pěti kolech jediný bod, Boleslav po druhé výhře poskočila do středu tabulky.

Opava poprvé v sezoně nastoupila se čtyřmi obránci, což se neukázalo jako dobrý krok i vzhledem k nejistotě srbského stopera Radiče. Ten už po dvou minutách při snaze o kličku ztratil míč a pustil domácí do brejku. Přes Komličenka a Diviše se dostal míč ke zcela volnému Ladrovi, kterého ještě brankář Fendrich vychytal, ale Komličenko hlavou dorazil míč do sítě.

Po dvaceti minutách Radič opět chyboval, když nebyl důrazný v souboji s Ladrou po dlouhém výkopu, míč se dostal k Takáscovi, který kolmicí vyslal na steč Komličenka a ruský útočník přehozením brankáře skóroval podruhé.

Teprve pak začala hrát i Opava, která do té doby působila zakřiknutě. Pomohl jí i rohový kop Zapalače, po němž Helebrand přetlačil ve vápně Hůlku a snížil. Slezané rázem byli jak politi živou vodou. Bylo jich plné hřiště, vyhrávali většinu soubojů a vytvářeli si velký tlak. Domácí se často zmohli jen na odkopy.

Helebrand měl další šanci, ale Šeda si s jeho střelou nadvakrát poradil. A po srovnání sahal zejména Puškáč, který ve 40. minutě běžel sám na brankáře, ale Šeda ho ustál a nepříliš dobře umístěnou střelu vyrazil.

V závěru poločasu domácí vysvobodil opět Komličenko. Nejprve kolmicí vysunul Konatého, který mu míč vrátil, Komličenko dobře vypálil, a i když brankář Fendrich stačil míč vyrazit, Takács dorážel do prázdné branky, čímž před půlí domácí uklidnil a změnil ráz utkání.

A v 53. minutě přišlo definitivní rozuzlení, když po rohu vznikl ve vápně Opavy závar a Takács dotlačil míč do branky. Poprvé v kariéře tak v lize skóroval dvakrát v jednom utkání. Dosud měl na kontě jen tři branky.

Opava po zranění Svozila opět přešla na hru na tři obránce a nasadila vysokého útočníka Smolu. Jenže Boleslav podobné trable jako v první půli nepřipustila. Naopak po dalším brejku vybojoval na brankáři penaltový faul Konaté a Komličenko z pokutového kopu završil svůj hattrick. Už po pěti kolech tak má více branek než za celou minulou sezonu.

Vydařený zápas korunoval Komličenko přihrávkou na Ladru, který se ještě pustil do kličky a následně přidal šestý gól domácích. Mladá Boleslav tak vyrovnala svou nejvyšší výhru v lize z listopadu 2015, kdy rovněž 6:1 přehrála doma Jihlavu. A to ještě Přikryla pěkně vychytal Fendrich.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Zápas se dá hodnotit na třetiny. Měli jsme dobrý vstup a za stavu 2:0 to vypadalo, že to v klidu zvládneme. Pak jsme se ale individuálními chybami dostali do defenzivy, začali jsme panikařit. Soupeř to však naštěstí nepotrestal. My naopak přidali třetí branku, která nás zklidnila a druhá půle byla velmi dobrá a tým ukázal svůj potenciál. Fanoušci si to potřebují užít a klukům potleskem vzkázali, že podobné výkony chtějí vidět častěji. Tak snad to budeme opakovat. Nikolaj (Komličenko) má obrovský potenciál, ale s chválou je u něj potřeba opatrně. Je třeba na něm klečet. Góly jsou krásná věc, ale dnešní fotbal vyžaduje od útočníků i věci, které nejsou tak vidět, a tam potřebuje přidat. Ale snaží se a pracuje na tom. Může však být ještě lepší. Je produktivní, na svou výšku i hodně rychlý a technicky zdatný. Proto řeší situace správně. Ukázal to při druhém gólu, kdy fantasticky převzal míč a zakončil přes gólmana."

Roman Skuhravý (trenér Opavy): "Do zápasu jsme vstoupili špatně, dvě jednoduché ztráty a soupeře jsme postavili na nohy. Od 20. minuty jsme byli lepším mužstvem, snížili jsme, měli další dvě šance, které měly skončit brankou a zápas mohl vypadat jinak, ale pak po další zvláštní situaci jsme dostali na 3:1. Druhý poločas už jsme nebyli na hřišti a domácí to měli dost jednoduché. Celý zápas jde za mnou jako za trenérem. Teď se ukáže, jak jsme silní. Proto kvituji, že je to 1:6 a ne třeba jen 1:3, protože když dostat do držky, tak pořádně. A sám jsme zvědavý, co to s námi udělá v dalších zápasech. Já vím, že jsme silné mužstvo. Akorát máme teď více problémů, se kterými se musíme vyrovnat, a není to pro nás jednoduché. Nehrajeme tak, jak bychom mohli. A pokud to takhle bude dál pokračovat, tak první, kdo z toho vyvodí důsledky, budu já. Když se daří, může to trénovat má manželka, ale když se nedaří, ukáže se trenér a kvalita týmu."