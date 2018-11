Olomouc - Ruský fotbalista Nikolaj Komličenko dal podruhé v sezoně hattrick a v 16. kole první ligy vystřelil Mladé Boleslavi výhru 4:0 na hřišti Olomouce. Celkem se vytáhlý útočník prosadil už patnáctkrát. Lepší byl v úvodních 16 kolech jen v roce 2011 David Lafata, který skóroval osmnáctkrát. Úvodní gól zápasu dal Ladislav Takács, Sigma mohla za stavu 0:1 vyrovnat, ale Jakub Plšek neproměnil penaltu, kterou nařídila sudí Jana Adámková, teprve druhá žena v historii řídící prvoligové utkání.

Již v 9. minutě se po hezké kombinaci domácích ke střele zpoza vápna dostal Dvořák, ale jeho rána mířila doprostřed a Šeda ji vytěsnil na roh. Zato Mladá Boleslav udeřila hned ze své první šance. Po nakrátko rozehraném rohu a centru na zadní tyč nejvýše vyskočil Takács a hlavičkou na zadní tyč poslal svůj tým do vedení.

Ze stejné pozice jako na začátku zápasu střílel zhruba v polovině prvního poločasu opět Dvořák. Tentokrát ale míč netrefil dobře a minul hostující branku. Aktivní Dvořák o minutu později připravil dobrou šanci pro Zahradníčka, který trefil jen Šedovu náruč.

Skvěle chytající Šeda zachránil Mladou Boleslav také ve 30. minutě, kdy reflexivně chytil Nešporem tečovanou střelu. O minutu později rozhodčí Adámková nařídila za zákrok ve vápně penaltu pro domácí. Plšek však svému pokusu nedal potřebnou přesnost ani razanci a Šeda opět skvěle zasáhl.

Druhá půle začala hezkou individuální akcí Dvořáka, jehož pokus, stejně jako následnou střelu Zahradníčka, zablokovala hostující obrana. Do obrovské šance se po přihrávce Komličenka dostal boleslavský Džafič, ale také jemu střelu zablokoval obránce. Fotbalovou parádu pak všem divákům předvedl nejlepší střelec soutěže Komličenko. Po centru do vápna a zpracování míče hlavou vystřihl krásné nůžky, po kterých míč doplachtil až za bezmocného Buchtu.

Olomoučtí poté přešli místy až do dvouobráncového systému. Jejich rozehrávka a kombinace však byla nepřesná a Hanáci se do žádných velkých šancí nedostávali. Jednou z mála výjimek byla šance Plška v 72. minutě, proti kterému opět dobře zasáhl Šeda. Mladá Boleslav spoléhala především na brejkové situace. Jeden z nich na poslední chvíli zachraňoval dobrým vyběhnutím Buchta.

Hosté se třetí branky dočkali v 81. minutě, kdy Matějovský našel z přímého kopu Komličenka, který přidal svoji druhou branku v tomto utkání. Svůj třetí zásah přidal stejný hráč jen chvíli poté, kdy po kombinaci s Přikrylem opět nedal Buchtovi žádnou šanci.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Dnešní zápas byl postavený na hlavu. Soupeř byl velmi efektivní a mi velmi sterilní. Sráží nás hlavně individuální chyby při standardních situacích. Proti tomuto typu soupeře jsme mohli reálně pomýšlet na tři body. Ale neubránili jsme to utkání tak, jak bychom měli. Soupeř nás potrestal z první příležitosti. Už po několikáté jsme inkasovali ze standardky. Pak jsme si vytvořili hodně šancí a korunované to bylo neproměněnou penaltou. To se občas ale stává, patří to k tomu. Do druhého poločasu jsme šli s tím, abychom vyrovnali, k čemuž jsme podle mě měli dobře našlápnuto. Po těch inkasovaných gólech už to byl ale chaos. Dnes nám nevyšlo prakticky vůbec nic. Střelecké pokusy byly myslím v poměru 10:5 a z toho skóre 0:4 je myslím vypovídající. Dnes úplně nevyšlo utkání Štěrbovi. Na jeho obranu ale musím říct, že delší dobu nehrál. Tyto situace ale musí zvládnout, to jsou opakované věci. V posledních zápasech jsme dostávali málo branek a díky tomu jsme brali body. Dneska byla naše obrana slabá a soupeř jakoukoliv naši chybu trestal. Už jen to, kolik dostal Komličenko prostoru ve vápně, je prostě chyba. My se na něj připravujeme a nejsme ho schopni eliminovat. Někteří činovníci posílají ženy do kuchyně, ale podle mě to utkání paní rozhodčí zvládla velmi dobře. Rozhodčí musí splňovat určitá kritéria bez ohledu na to, jestli to je muž nebo žena."

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Jsem rád za vítězství a chci hráčům poděkovat za výkon. Utkání mělo obdobný průběh jako zápas s Olomoucí před pár měsíci u nás, kde jsme prohráli také 0:4. Tak jako my jsme si nezasloužili prohrát, tak i dnes je to pro Olomouc krutý výsledek, protože podala srdnatý výkon. Rozhodující pro nás byl první gól a chycená penalta brankářem Šedou v prvním poločase. Přestože Sigma měla převahu v poli, tak jsme využili jejího tříobráncového systému a těžili z brejkových situací. Chtěli jsme hrát aktivněji než ve Zlíně, kde nás trojkový systém potrestal. Dnes pokud hráči drželi linii, pracovali spíš se šířkou a záložníky bránili obránci, tak jsme měli více příležitostí útočit. Měl jsem s paní Adámkovou zkušenost už ve druhé lize a myslím, že to dnes zvládla velmi dobře. Dokáže utkání pustit. Ta naše neuznaná branka nejde na její vrub, to byla spíš chyba asistenta. Pískala dnes opravdu dobře. Dnes byly všechny góly hezké. Nejdůležitější byl ten první. Co se týká nůžek, tak ty jsou hodně o štěstí. Mně se zdálo, že to spíš netrefil než trefil. Letělo to pak takovým obloučkem přes brankáře. Čtvrtá branka byla moc pěkná, taková kombinace vždy potěší."

Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav 0:4 (0:1)

Branky: 54., 81. a 85. Komličenko, 12. Takács. Rozhodčí: Adámková - Paták, Antoníček. ŽK: Nešpor, Dvořák - Mareš, Džafič, Komličenko. Diváci: 3079.

Olomouc: Buchta - Sladký, Jemelka, Štěrba (55. Pilař) - Zahradníček (82. Manzia), Plšek, Kalvach, Texl (46. Yunis), Lalkovič - Dvořák, Nešpor. Trenér: Jílek.

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Hůlka, Mareš - Džafič (75. Matějovský), Hubínek, Takács, Přikryl - Komličenko (87. Křapka), Ladra (90. Valenta). Trenér: Weber.