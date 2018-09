Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi v devátém kole první ligy rozstříleli 5:1 Slovácko a připravili soupeři čtvrtou porážku za sebou. Dvěma góly se na vítězství podílel nejlepší střelec soutěže ruský útočník Nikolaj Komličenko, který už v sezoně dal deset branek.

O další zásahy domácích se postarali Petr Mareš, Tomáš Přikryl a Marek Matějovský. Za hosty ve druhém poločase snižoval na 1:2 Jan Kuchta. Slovácko navíc čtyři minuty před koncem přišlo o Vlastimila Daníčka, který dostal druhou žlutou kartu a byl vyloučen.

"Přestože to by se to mohlo podle výsledku zdát, tak se to nerodilo lehce," řekl novinářům trenér Mladé Boleslavi Weber. "Konečný výsledek je pro nás, myslím vzhledem k předvedené hře, až příliš krutý," přidal kouč Slovácka Kordula.

Mladá Boleslav byla od začátku aktivnější a po velkém tlaku a centru Přikryla otevřel v 28. minutě skóre Mareš. V závěru poločasu se do velké šance dostal i Přikryl, ale přehodil vybíhajícího gólmana Daňka i branku.

Slovácko po přestávce přidalo, ale když Havlík s Rezkem šance neproměnili, přidali domácí druhý gól, o který se tečovanou střelou postaral Přikryl. Hosté poslali místo Sadílka na hřiště Kuchtu a ten po necelých deseti minutách na trávníku zblízka hlavou snížil.

"My jsme zvýšili ve chvíli, kdy měl soupeř převahu, ale stejně to pro nás nebylo varování, abychom byli ostražití a kontaktní gól to utkání nakonec zkomplikoval," uvedl Weber. "Po snížení to vypadalo, že srovnáme. Měli jsme převahu, ale pak se nám to rozsypalo v závěrečných minutách a dostali jsme další branky," přidal Kordula.

Hostům ale naděje na body vydržela jen do 80. minuty, kdy se poprvé trefil Komličenko. Tři minuty po něm přidal čtvrtý gól Matějovský a minutu před koncem upravil na konečných 5:1 z penalty Komličenko. Ruský útočník zaznamenal osmý gól v posledních pěti zápasech a s deseti zásahy vede tabulku střelců.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Jsem rád, že jsme navázali na výhru v Jablonci. Přestože to by se to mohlo podle výsledku zdát, tak se to nerodilo lehce. Kromě úvodních deseti minut jsem s úvodní půlí spokojený, byla tam aktivita a byly tam i šance. Nepřišel ale druhý uklidňující gól a to znamenalo, že do toho soupeř ve druhé půli vlétne, a to se taky stalo. My jsme poté zvýšili ve chvíli, kdy měl soupeř převahu, ale stejně to pro nás nebylo varování, abychom byli ostražití a kontaktní gól to utkání nakonec zkomplikoval. Dneska se nám povedlo střídání, kdy příchodem Marka Matějovského se naše hra zklidnila a z mého pohledu gól na 3:1, který utkání rozhodl, založil fantastickou kolmicí na Komličenka. Od té chvíle jsme v utkání dominovali a závěr jsme odehráli velmi dobře."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Myslím si, že jsme do utkání vstoupili celkem slušně, pak jsme se nechali standardními situacemi zatlačit, následně jsme obdrželi gól. Zbytek poločasu byl takový vyrovnaný. Myslím, že do druhého poločasu jsme vstoupili slušně. Třicet minut druhého poločasu jsme hráli velmi dobře. Smůlovatě jsme dostali tečovanou střelou druhý gól. Pak jsme dali gól Kuchtou na 2:1 a vypadalo to, že ten zápas srovnáme, měli jsme převahu. Ale pak se nám to celé rozsypalo v závěrečných minutách a dostali jsme další branky. Konečný výsledek je pro nás, myslím vzhledem k předvedené hře, až příliš krutý."

FK Mladá Boleslav - 1. FC Slovácko 5:1 (1:0)

Branka: 80. a 89. z pen. Komličenko, 28. Mareš, 55. Přikryl, 83. Matějovský - 65. Kuchta. Rozhodčí: Lerch - Koval, Melichar. ŽK: Mareš, Daníček - Krejčí. ČK: 86. Daníček. Diváci: 2110.

Sestavy:

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Hůlka, Keresteš - Přikryl (85. Džafič), Takács, Ladra (76. Matějovský), Mareš, Konaté (31. Diviš) - Komličenko. Trenér: Weber.

Slovácko: Daněk - Juroška, Krejčí, Šimko, Reinberk (46. Sadílek) - Kalabiška (79. Zajíc), Janošek, Havlík, Daníček, Rezek - Kubala (57. Kuchta). Trenér: Kordula.