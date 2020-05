Komisionář NBA nevyloučil, že se diváci vrátí do hal až za rok

New York - Basketbalisté by v NBA mohli hrát před prázdnými tribunami i v příštím roce, pokud se v brzké době nepodaří vyvinout vakcínu proti nemoci covid-19. Na páteční videokonferenci to podle médií řekl komisionář elitní severoamerické ligy Adam Silver.

Sezona NBA byla přerušena 11. března po zjištění prvního případu nákazy koronavirem mezi hráči. V současnosti se už mělo hrát play off, dál však není jasné, kdy a v jakém formátu by mohla soutěž pokračovat. Silver nyní uvedl, že o osudu ligy se rozhodne v červnu.

Vedení soutěže se přesto zatím nevzdalo myšlenek na plný formát vyřazovací části se sériemi na čtyři vítězné zápasy. Stále větší podporu má soustředění týmů do jednoho nebo dvou měst, přičemž největšími favority jsou Orlando a Las Vegas.

Podle představ NBA by hráči podstupovali testy na covid-19 každý den. Při pozitivním výsledku by skončil v karanténě pouze nakažený basketbalista, na jeho tým ani na ligový program by to nemělo vliv.

V pátek mohly kluby otevřít tréninková centra pro individuální přípravu hráčů ve státech, v nichž to uvolněná opatření proti šíření koronaviru umožňují. Zatím ale tuto možnost využilo jen minimum z nich. Opětovnému rozehrání soutěže by pak měly předcházet minimálně třítýdenní tréninkové kempy.