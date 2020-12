Komise vyzvala BIS, aby Zemanovi odpověděla podle zákona

Praha - Sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby (BIS) se dnes usnesla, že kontrarozvědka má informovat ústavní činitele striktně podle zákona. Novinářům to po jednání komise řekl její předseda Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Prezident Miloš Zeman podle Radiožurnálu žádá, aby mu zpravodajci dodali mimo jiné seznam ruských agentů v Česku a podrobnosti o jejich operacích. Bělobrádek znění úkolů nepotvrdil kvůli tomu, že jde o utajený materiál.

Komise se zabývala také rozpočtem BIS na příští rok a přijala usnesení ohledně dopisu, který prezident předal premiérovi Andreji Babišovi (ANO), dodal Bělobrádek. "Po rozpravě komise neshledala žádná závažná selhání a pochybení BIS a jejího ředitele," uvedl Bělobrádek. Zeman před dvěma týdny předal Babišovi materiál ohledně BIS a jejího šéfa Michala Koudelky. Podle Zemana ukazuje, že Koudelka není dobrý manažer.

Zeman podle Radiožurnálu zadal BIS úkol, aby doložila, jaké operace ruské zpravodajské služby v Česku podnikají nebo jací Češi s nimi spolupracují. Politici a bezpečnostní experti v posledních dnech upozorňovali na to, že kontrarozvědka by odpovědí mohla ohrozit své zdroje a takzvané živé operace. Komise k tomu dnes přijala usnesení, ve kterém apelovala na to, aby BIS postupovala v informování ústavních činitelů důsledně podle zákona.

Bělobrádek odmítl Zemanova zadání upřesnit. "Byla ale svým charakterem velmi podrobná až neobvyklá. Zda to bylo v souladu se zákonem, není na posouzení stálé komise," uvedl. Všichni členové komise podle Bělobrádka obdrželi ve středu dopis z kanceláře prezidenta. "To nikdo z pamětníků nepamatuje," podotkl. Dopis podle něj obsahuje právní názor Hradu, co má BIS sdělovat, jak se při tom k prezidentovi chovat, ale také roli a vymezení kontrolní činnosti komise.

"Já za to moc děkuji, mě vždycky zajímá právní názor z Hradu, je skvělé, že tento právní názor máme. Nicméně právní názory se mohou často různit. To bude možná jedna z příčin, proč se nám to dostane znovu do rukou," řekl. Doufá však v to, že BIS odpoví podle zákona a prezident bude s jejím vyjádřením spokojen. "Aby nedošlo k dalším takovýmto situacím. Ale ne vždy se přání člověka plní," konstatoval Bělobrádek.

Komise také vyzvala vládu, aby předložila návrhy na členy orgánu nezávislé kontroly všech zpravodajských služeb, s kterým od roku 2018 počítá zákon. "Kdyby se tento zákon naplnil, nemuseli bychom spekulovat, zda se nemá kontrola provádět ze strany ústavních činitelů," řekl Bělobrádek. Sněmovní výbor pro obranu navrhl před měsícem změnit podmínky pro členy kontrolního orgánu. Podle poslanců jsou tak přísné, že není možné najít dost kandidátů.