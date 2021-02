Komise:Volební limit pro koalice i strany by měl letos být stejný

Praha - Limit pro koalice ke vstupu do Sněmovny by se podle senátní ústavní komise neměl zvyšovat pro letošní sněmovní volby. Hrozilo by soudní zpochybnění těchto voleb, řekl novinářům po jednání komise její předseda Zdeněk Hraba (STAN). Komise se podle něj také s ohledem na verdikt Ústavního soudu přikláněla k tomu, aby nebyl znovu zaváděn bonus pro vítěze voleb, a aby tedy počet poslaneckých mandátů co nejvíce odpovídal procentuálnímu zisku volebních seskupení.

Po zásahu Ústavního soudu nyní strany, hnutí i jejich koalice potřebují získat pět procent hlasů, aby získaly poslanecká místa. Ústavní soud minulý týden zrušil ustanovení, podle něhož se pětiprocentní hranice měla pro koalice násobit podle počtu jejích členů. Většina stran se ale shoduje na tom, že by se limit pro koalice měl zvýšit na sedm, devět a 11 procent podle počtu jejích členů. Podle Hraby by to mělo platit ne pro letošní, ale až pro příští sněmovní volby.

"Zvýšení kvora pro koalice je špatné, Sněmovna má k tomu našlápnuto," uvedl místopředseda komise Michael Canov (SLK). Pokládá to za nebezpečné s ohledem na možnost napadení u Nejvyššího správního soudu. "Měnila by se pravidla hry během vyhlášených voleb, bylo by to nevhodné a nebezpečné," uvedl Hraba.

Komise, jejímuž jednání byly přítomny i zástupkyně partnerské sněmovní komise, se v souladu s míněním většiny stran shodla na zachování 14 volebních krajů. Pouze ANO a SPD chtějí, aby se Česko změnilo na jeden volební obvod, což nyní platí jen u evropských voleb.

Většina stran chce k nutným volebním změnám využít starší volební novelu KDU-ČSL, aby se proces schvalování urychlil. ANO ovšem počítá s vládní novelou. Podle Hraby je ve hře i senátní předloha v případě, pokud by se jednání ve Sněmovně zaseklo. Poslanci ANO a SPD dnes odmítli přednostně lidoveckou novelu začít projednávat.

Ústavní soud zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících uskupení. Zrušil mimo jiné způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty. Pokud by ideálně nejpozději v květnu nebyl přijat náhradní model, situaci by podle Hraby musel vyřešit Nejvyšší správní soud a poslanecké mandáty na základě výkladu neúplného zákona rozdělit.