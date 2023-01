Komise v Bohnicích omylem připsala výhru Babišovi, výsledky už neopraví

Praha - Volební komise v jednom z okrsků v pražských Bohnicích omylem připočetla hlasy v prezidentské volbě pro Petra Pavla jeho soupeři Andreji Babišovi (ANO), který se tak stal podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) vítězem hlasování v tomto okrsku. Mluvčí Prahy 8 Martin Šalek Deníku N potvrdil, že se stala chyba při sčítání. Lhůta, kdy mohla komise výsledky opravit, už ale uplynula. Lze se ještě obrátit na Nejvyšší správní soud. V hlavním městě i v osmé městské části přesvědčivě vyhrál celkový vítěz prezidentských voleb Pavel.

"Spočítali to sice správně, ale potom ten výsledek připočetli jinému kandidátovi," uvedl Šalek. V okrsku 8090 volilo podle volebního webu šéfa ANO a bývalého premiéra 317 lidí, generálovi ve výslužbě dalo hlas 169 voličů, ačkoliv ve skutečnosti bylo rozložení hlasů přesně opačné.

Volební komise mají 24 hodin na opravu případných chyb, Praha 8 ale tuto lhůtu nestihla. Na Český statistický úřad se městská část obrátila až dnes před 15:00 poté, co situaci začali na sociálních sítích řešit občané, uvedl Deník N. "Pak jsme se začali doptávat, kontaktovat danou komisi, a ti si nakonec uvědomili, že došlo k chybnému připsání hlasů pro jednotlivé kandidáty," doplnil mluvčí Prahy 8.

Ve volební databázi bude stále coby vítěz v daném okrsku veden Babiš, jak nahlásila komise, ačkoliv ve skutečnosti víc než 65 procent zdejších voličů hlasovalo pro zvoleného prezidenta. "Po uplynutí lhůty už nemůže výsledky svévolně měnit. To by bylo ovlivňování voleb," uvedl mluvčí ČSÚ Jan Cieslar. V této chvíli nemůže podle něj statistický úřad nic dělat. "Ze zákona jsme sečetli výsledky, které nám jednotlivé okrskové komise zaslaly," řekl. Jediný způsob, jak napravit chybné výsledky, je podnět k Nejvyššímu správnímu soudu. "Může to udělat kdokoliv. Nejdříve se musí sejít komise a celé to zpracovat. Pak se uvidí, jak budeme postupovat," dodal Šalek.

Pavel v celé republice vyhrál přesvědčivě, získal 58,32 procenta hlasů a Babiše porazil zhruba o 960.000 hlasů. V Praze obdržel vítězný kandidát přes 76,37 procenta hlasů, nejvíc ze všech krajů.