Komise pro důchodovou reformu debatovala o podpoře spoření na stáří

Praha - Komise pro reformu penzí dnes pokračovala v debatě o podpoře dobrovolného spoření na stáří, kterou zahájila před letními prázdninami. Diskutovala i o změnách ve veřejném důchodovém systému neboli v prvním pilíři, do kterého plynou odvody a z něhož se vyplácejí důchody.

"Poradní tým pro důchodovou reformu se zabýval definováním hlavních cílů a obecných principů důchodové reformy tak, aby byly v souladu s programovým prohlášením vlády a zároveň zohledňovala doporučení OECD. Byl diskutován základní solidární pilíř důchodovému systému, zejména tedy garantovaná výše starobního důchodu, a to s ohledem na celkovou dlouhodobou udržitelnost celého důchodového systému," sdělila dnes komise.

Vedle toho bylo tématem zjednodušení a větší srozumitelnost systému pro širokou veřejnost. Poradní tým také debatoval o zachování motivace k celoživotní výdělečné činnosti prostřednictvím ocenění delší účasti v systému.

Důchodový poradní tým zřídil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) začátkem dubna. Komise, kterou tvoří zástupci koaličních stran, resortů práce a financí a ekonomové, zatím zasedala třikrát. Vedle návrhů k podpoře spoření projednávala snížení odvodů u zkrácených úvazků či motivační nástroje k práci v důchodovém věku.

Ministerstvo práce po posledním jednání na svém webu uvedlo, že role soukromého důchodového spoření jako zdroje příjmu v penzi v příštích desetiletích poroste, lidé by si měli spořit víc a uložené peníze by si měli vybírat v pravidelných splátkách jako důchod, ne jednorázově. Státní podpora spoření v takzvaném třetím pilíři by se mohla změnit a resort financí chystá také účty dlouhodobých investic s daňovým zvýhodněním, sdělilo ministerstvo práce.

Podle náměstkyně ministerstva práce pro sociální pojištění a dávky Ivy Merhautové (KDU-ČSL) panuje shoda na tom, že je potřeba dobrovolné spoření na stáří posílit a zefektivnit. Poradkyně ministra financí Lenka Kohoutová (ODS) zdůraznila, že změny musí být udržitelné do budoucna a parametry spoření by se měly nastavit tak, aby si spořilo na stáří co nejvíc lidí a víc se zapojili třeba i živnostníci. Političky projednávané návrhy nechtěly blíž popsat.

Výdaje na penze se každý rok zvyšují. Důchodový systém bývá v mírném přebytku jen v letech konjunktury, při ochlazení se propadá do schodků. Za minulé krize roční deficity překročily v některých letech i 50 miliard korun. Experti dlouhodobě poukazují na to, že beze změn není soustava penzí do budoucna udržitelná. V posledních dvou volebních obdobích tehdejší vlády v době ekonomického růstu reformní kroky neprovedly.