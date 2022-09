Komise pro důchodovou reformu by měla debatovat o podpoře spoření na stáří

Praha - Komise pro reformu penzí by mohla dnes pokračovat v debatě o podpoře dobrovolného spoření na stáří, kterou zahájila před letními prázdninami. Diskutovat by mohla začít případně i o změnách ve veřejném důchodovém systému neboli v prvním pilíři, do kterého plynou odvody a z něhož se vyplácejí důchody.

Důchodový poradní tým zřídil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) začátkem dubna. Komise, kterou tvoří zástupci koaličních stran, resortů práce a financí a ekonomové, zatím zasedala třikrát. Vedle návrhů k podpoře spoření projednávala snížení odvodů u zkrácených úvazků či motivační nástroje k práci v důchodovém věku.

Ministerstvo práce po posledním jednání na svém webu uvedlo, že role soukromého důchodového spoření jako zdroje příjmu v penzi v příštích desetiletích poroste, lidé by si měli spořit víc a uložené peníze by si měli vybírat v pravidelných splátkách jako důchod, ne jednorázově. Státní podpora spoření v takzvaném třetím pilíři by se mohla změnit a resort financí chystá také účty dlouhodobých investic s daňovým zvýhodněním, sdělilo ministerstvo práce.

Podle náměstkyně ministerstva práce pro sociální pojištění a dávky Ivy Merhautové (KDU-ČSL) panuje shoda na tom, že je potřeba dobrovolné spoření na stáří posílit a zefektivnit. Poradkyně ministra financí Lenka Kohoutová (ODS) zdůraznila, že změny musí být udržitelné do budoucna a parametry spoření by se měly nastavit tak, aby si spořilo na stáří co nejvíc lidí a víc se zapojili třeba i živnostníci. Političky projednávané návrhy nechtěly blíž popsat.

Fialův kabinet v programovém prohlášení slibuje, že do konce roku 2023 předloží "skutečnou důchodovou reformu". Základní díl penze, který nyní odpovídá deseti procentům průměrné mzdy, by se měl zvýšit podle finančních možností státu. Zásluhová část má vycházet z odvodů a počtu vychovaných dětí. Vzniknout má státní či veřejný fond ke spoření na stáří, podporu má mít soukromé penzijní spoření. Podle Merhautové se komise postupně plány z vládního programu zabývá a měla by se nyní zaměřit i na změny v prvním důchodovém pilíři. Dál se bude jednat o solidaritě a zásluhovosti a "jejich novém nastavení", řekla náměstkyně. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) několikrát zopakoval, že rodičům by měla k zajištění důstojného důchodu stačit výchova dětí a bezdětní by si měli na stáří víc spořit.

Výdaje na penze se každý rok zvyšují. Důchodový systém bývá v mírném přebytku jen v letech konjunktury, při ochlazení se propadá do schodků. Za minulé krize roční deficity překročily v některých letech i 50 miliard korun. Experti dlouhodobě poukazují na to, že beze změn není soustava penzí do budoucna udržitelná. V posledních dvou volebních obdobích tehdejší vlády v době ekonomického růstu reformní kroky neprovedly.