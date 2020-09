Komise musí umožnit volbu i bez roušky, hrozí za to ale sankce

Ilustrační foto - Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy Petr Mlsna vystoupil 25. září 2020 v Praze na tiskové konferenci ministerstva vnitra k připravenosti na volby do zastupitelstev krajů a do Senátu.

Ilustrační foto - Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy Petr Mlsna vystoupil 25. září 2020 v Praze na tiskové konferenci ministerstva vnitra k připravenosti na volby do zastupitelstev krajů a do Senátu. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Pokud si lidé příští týden ve volebních místnostech odmítnou nasadit roušku, komise jim nezabrání odevzdat hlas. Dotyčného ale čeká sankce v přestupkovém řízení, řekl dnes novinářům náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Upozornil také, že lidé v karanténě či izolaci hlasující z auta nebo do mobilní urny se budou muset prokázat dokladem o nařízení karantény. Lidé, kteří se do karantény dostanou v průběhu volebních dnů a nestihli před tímto rozhodnutím odvolit, nebudou už moct svůj hlas odevzdat.

Lidé hlasující v krajských a senátních volbách budou do klasických volebních místností muset vstupovat s rouškou a po příchodu si dezinfikovat ruce. Pokud vlastní roušku nebudou mít, volební komise jim nabídne k použití jednorázovou ochranu dýchacích cest. "Pokud si volič nebude chtít nasadit roušku, v takovém případě komise musí nechat voliče odvolit. Absence roušky nemůže jít na úkor volebního práva," řekl Mlsna.

Zároveň ale zdůraznil, že dotyčnému člověku hrozí sankce ve správním řízení, protože poruší nařízení ministerstva zdravotnictví. Volební komise má povinnost přestupek nahlásit hygienické stanici a městské policii. Mlsna upozornil, že přestupkové řízení by v takovém případě bylo jednoduché, protože člověk bez roušky už by byl identifikován a jeho počínání by mohli dosvědčit všichni členové volební komise.

Lidé, kteří jsou v karanténě, nemohou v klasických volebních místnostech hlasovat. Hlasovat mohou buď z auta ve středu od 07:00 do 15:00 ve svém okrese, nebo musí na příslušném krajském úřadě do čtvrtečních 20:00 požádat o hlasování do mobilní urny, kterou přinese speciální volební komise. U obou těchto způsobů hlasování se musí volič prokázat i potvrzením o nařízené karanténě. Podle Mlsny nemusí být papírové, postačí i e-neschopenka od lékaře nebo sms z odběrové stanice potvrzující pozitivní test na covid-19.

Mlsna také upozornil, že pokud se někdo dostane do karantény po čtvrtečních 20:00, nebude už mít možnost hlasovat. Podle náměstka by nebylo možné hlasování logisticky zvládnout. Zároveň by hrozilo riziko dvojího hlasování, pokud by volič stihl například v pátek odhlasovat a následně v sobotu žádal o speciální volební urnu.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s krajskými úřady zvýšilo kapacitu míst pro hlasování z auta, kde na většině míst zavedlo dva pruhy, a zdvojnásobilo počty mobilních volebních komisí. Reagovalo tak na růst počtu nakažených koronavirem v posledních dnech. Podle Mlsny je nyní možné, aby těmito způsoby odhlasovalo až 16.000 lidí, tuto kapacitu považuje za dostatečnou.

Volební lístky z hlasování z auta nebo od speciálních volebních komisí budou převezeny na krajské úřady, kde zůstanou do sobotních 14:00, kdy se volební místnosti uzavírají. Následně je bude sčítat speciální volební komise vybavená ochrannými hygienickými prostředky. Mlsna ale uvedl, že vzhledem k prodlevě mezi odevzdáním hlasů a sčítání není pravděpodobné, že by na lístcích ještě zůstal aktivní virus.