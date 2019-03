Praha - Možnostmi dorovnání nižších penzí žen do penzí mužů by se měla v pátek zabývat nová komise pro spravedlivé důchody. Ministerstvo práce jí předložilo pět variant řešení ve státním důchodovém systému a dvě mimo něj. Resortní právníci ale už předem upozornili na to, že pokud by se navrhované kroky týkaly jen žen, narušily by se zřejmě zásady rovnosti a úpravy by se pravděpodobně musely záhy zas zrušit. Úplné srovnání rozdílu v penzích žen a mužů by si navíc vyžádalo ročně 32 miliard navíc.

Komise, kterou tvoří 44 poslanců, senátorů, zástupců ministerstev, akademiků a členů seniorských či ženských organizací, se v pátek sejde podruhé. Tým má probírat první ze svých čtyř úkolů, a to řešení problému nižších penzí žen. Seniorky mají v průměru skoro o pětinu menší důchod než senioři. Muži na konci loňska dostávali podle údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v průměru 13.683 korun, ženy 11.281 korun.

Důchod se skládá ze dvou dílů. Pevná část je pro všechny stejná a letos činí 3270 korun. V procentní výměře se odráží odpracované roky a výše výdělku. Ministerstvo práce navrhlo pět případných úprav nynějšího státního důchodového systému. Za každé vychované dítě by se penze mohla zvednout o paušální částku, procentní část by se za vychované dítě násobila určitým koeficientem, za dobu péče by se započítávaly odvody z fiktivního výdělku, penze žen a mužů by se jinak valorizovaly, děti by převedly část svých odvodů či daní do důchodu rodičů. Mimo státní důchodový pilíř by se těm, kteří pečují o děti, dával zvláštní státní příspěvek k penzijnímu spoření. Vzniknout by mohla také nová sociální dávka.

Ministerský právní rozbor ale ukázal, že by opatření v důchodovém systému jen na podporu žen "s výraznou mírou jistoty" byla v rozporu s Ústavou i se zásadou rovného zacházení a "byla by pravděpodobně následně zrušena". Podle analýzy resortu by úplné setření rozdílu v penzích mužů a žen stálo ročně navíc 32 miliard korun. ČSSZ by také bez dalších nákladů do několika měsíců změny k dorovnávání nezvládla. Úřad na konci loňska vyplácel starobní důchod 2,41 milionu lidí - 948.000 mužů a 1,46 milionu žen.

O ocenění lidí za to, že přivedli na svět další plátce pojistného na penze, jednala i důchodová komise v minulém volebním období. Navrhovala snížení odvodů rodičům dětí a naopak zvýšení odvodů bezdětným. Plán narazil na odpor. Podle ministerstva financí i dalších resortů by byl diskriminační. Odbory ho označily za necitlivý vůči těm, kteří děti mít nemohou. Tehdejší vláda ČSSD, ANO a lidovců o prosazení novely nakonec neusilovala.

Ministerstvo práce podle legislativního plánu počítá s tím, že nyní důchodovou novelu s opatřeními k odstraňování rozdílu v penzích žen a mužů předloží do prázdnin. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) uváděla, že komise začíná tématem, na kterém panuje největší shoda. Podle některých politiků a ekonomů by si ale právě na něm mohla "vylámat zuby". Někteří členové komise už totiž na minulém jednání upozorňovali na to, že by opatření mohla narušovat zásady rovného přístupu a být v rozporu s Ústavou a že řešit by se měly spíš příčiny nerovnosti. Vadí jim také zásahy do systému bez toho, že by bylo jasné jeho budoucí financování.

Samo ministerstvo v analýze podotýká, že jeho návrhy "pouze omezují důsledky". Za třetinou rozdílu je dřívější odchod žen do penze. Věk se ale postupně srovnává. Za dvě třetiny pak může to, že ženy vydělávají v průměru o pětinu méně než muži. Nedávná výdělková analýza ukázala, že ve stejných profesích dostávají ženy i o tisíce či desetitisíce měsíčně méně než jejich kolegové. Podle ekonomů je proto nutné zaměřit se spíš na opatření, která by posílila pozici žen na pracovním trhu.

Za propast ve výdělcích může podle expertů i nastavení rodinné politiky a daní. Studie ukázaly, že čím déle matky zůstávají na rodičovské, tím méně pak v budoucnu vydělávají. Každý rok pobytu doma s dítětem sníží příjem o 1,1 procenta, zjistil před pár lety Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE-EI). Spočítal také, že příjmy žen, které se starají o děti, jsou v průměru zdaněny mnohem víc než příjmy jejich manželů. Doporučili snížit jim odvody.