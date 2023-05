Komise kvůli penzi náročných profesí posoudí dopady 13 rizikových faktorů

Praha - Odborná komise k dřívější penzi pro náročné profese vyhodnotí v příštích týdnech dopady všech 13 rizikových faktorů jako hluk, prach či chlad na zdraví pracovníků. Podle toho pak stanoví podmínky pro předčasný důchod bez krácení pobírané částky. Sejít by se měla znovu za čtyři až šest týdnů. Novinářům to dnes po prvním jednání odborného týmu řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Schůzky zástupců ministerstev práce a zdravotnictví, odborů a zaměstnavatelů se neúčastnil. Nechtěl upřesnit, kolika z asi 400.000 až 500.000 pracovníků z takzvané čtvrté a třetí kategorie zdravotního rizika by se mohl dřívější důchod týkat.

"Odborná komise bude vyhodnocovat 13 rizik s dopadem na lidské zdraví tak, abychom z té kategorie čtyři a tři byli schopni jasně vydefinovat ty profese, kde není o čem diskutovat a je jednoznačně jasné, že do tohoto výčtu budou patřit, pak také ty, u nichž bude jasné, že určitě mezi ně patřit nebudou," uvedl ministr. O zbývajících profesích se povede podle něj diskuse.

Kategorizaci prací upravuje zákon o ochraně veřejného zdraví a vyhláška, která vypočítává rizikové faktory a limitní hodnoty u ukazatelů. Posuzuje se 13 faktorů. Patří mezi ně prach, chemické látky, hluk, vibrace, neionizující záření, teplo, chlad, biologičtí činitelé a zvýšený tlak vzduchu. Roli hraje také zátěž fyzická, psychická, zraková a pracovní poloha.

Odbory požadují, aby se možnost dřívějšího důchodu bez krácení částky týkala všech pracovníků v takzvané čtvrté i třetí kategorii. Zaměstnavatelé naopak usilují o užší vymezení. U zaměstnanců, kteří budou mít na předčasnou penzi nárok, budou muset platit vyšší důchodové pojištění. Poukazují také na to, že vysoký počet dřívějších penzí by znamenal další výpadek pracovních sil tam, kde už nyní lidé chybí. Ředitel odboru sociálního pojištění ministerstva práce Tomáš Machanec před nedávnem novinářům řekl, že se tak při jednání hledá "průsečík, aby se zájmy potkaly".

"Rozhodně tam budou spadat profese (do nároku na dřívější důchod), u kterých je dopad na fyzické zdraví jednoznačný, kdy ti lidé pracují například v náročných podmínkách, dlouhodobě manipulují s těžkými břemeny, kdy dochází k daleko většímu opotřebení člověka. To jsou bez diskuse profese, které tam patřit budou," uvedl ministr.

Podle informací o reformě z webu ministerstva práce by mělo jít o pracovníky "z třetí a čtvrté kategorie vystavené vybraným rizikům", která není možné snížit ochrannými pomůckami. Zaměstnavatel by měl těmto zaměstnancům platit o pět procentních bodů vyšší odvody. Resort připomíná, že se u předčasné penze dočasně nebude valorizovat zásluhový díl, a to až do řádného důchodového termínu. Zaměstnavatel by měl jednou ročně nahlásit, kolik směn v rizikovém prostředí pracovník odpracoval. Není také jasné, jaké období zpětně se bude započítávat. Záležet bude na tom, jak firmy práci evidovaly.

Změny by měly začít platit podle plánu v roce 2025. Úprava by měla být v důchodové novele, kterou by vláda měla dostat nejspíš v listopadu. Pokud by do té doby jednání neskončila, mohl by se návrh dostat do zákona až příští rok při projednávání ve Sněmovně, dodal ministr.