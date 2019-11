Komise ke změně dávek ukončila práci, MPSV návrh podá v prosinci

Praha - Komise, která pracovala na návrzích změn dávek a opatřeních proti chudobě, dnes ukončila svou činnost. Ministerstvo práce návrhy předloží v polovině prosince. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva Kristýna Křupková. Podrobností k zamýšleným krokům nechtěla zatím upřesnit. Pětice organizací na pomoc lidem v nouzi s plánovanými úpravami nesouhlasí. Podle nich by mohly situaci potřebných ještě zhoršit. O patnácteru proti chudobě jednaly dnes i špičky vládních stran.

"Díky jednáním jsme dostali ucelenější přehled o tom, jak jednotliví aktéři vnímají změny v dávkách a jakou cestou bychom měli jít," uvedla mluvčí ministerstva. Dodala, že změny dávek představují jen část opatření proti chudobě. Na dalších krocích by se měly podílet jiné resorty.

Komise, kterou vedl primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký (ČSSD), fungovala dva měsíce. Zasedali v ní zástupci resortů, úřadů, radnic i neziskových organizací. Podle dosavadních informací by se například mohla prodloužit doba, po kterou by lidé přišli o dávky, pokud by odmítali nabízenou práci. Podmínkou pomoci od státu by byla i řádná docházka dětí do školy. Nynější příspěvek a doplatek na bydlení by se mohly sloučit do nového přídavku, podmínky jeho vyplácení by měly být přísnější než dnes. Do ubytoven by se nemusel poskytovat vůbec.

Proti plánovaným změnám dávek se postavily Platforma pro sociální bydlení, Institut pro sociální inkluzi, organizace Člověk v tísni a LUMOS a také SPOT - Centrum pro společenské otázky. Jejich zástupci v komisi byli. "Masivní zásah do dávkových systémů není možné zavádět bezkoncepčně jen na základě vágně formulované potřeby zamezení zneužívání dávek," uvedly organizace v prohlášení, které dnes zaslaly ČTK. Poukazují na to, že pokud lidé přijdou o dávky a ztratí bydlení, jejich uplatnění na trhu práce a školní docházku jejich dětí to nezlepší, ale zkomplikuje či zhorší.

Organizace označily dávky na bydlení za "jediný pilíř bytové politiky pro nízko a středně příjmové". Vláda původně slibovala zákon o sociálním bydlení, místo něj se ale loni na podzim rozhodla pro 15 opatření proti chudobě. Týkat se měly hygienických standardů bytů, regulace pronájmů více bytů, posílení sociální práce, dotací na výstavbu a opravy obecních bytů či povinnosti trvalého pobytu v obci, kde člověk bydlí. S opatřeními pětice organizací souhlasí jen z části.

O 15 opatřeních dnes jednali i představitelé vládní koalice. "Posunuli jsme se," řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Zmínil spolupráci radnic a úřadů práce při posuzování nároku na dávky či povinný trvalý pobyt v místě, kde člověk bydlí. "Institut trvalého pobytu je pro starosty zajímavý. Chtějí mít přehled o obyvatelích a o výplatě dávek," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Dodal, že se "vrátí do hry" dřívější návrh o přechodném pobytu.

Ze zprávy o plnění 15 opatření už začátkem letoška vyplynulo, že resorty třetinu kroků dělat nebudou. Mezi zastavenými záměry bylo třeba právě zavedení povinnosti trvalého pobytu v bydlišti. Resort vnitra to zdůvodnil tím, že už v roce 2015 podobný záměr neuspěl. Podle kritiků by změna zatěžovala občany a znamenala nárůst administrativních nákladů. Úprava byla problematická i pro majitele bytů či menší obce. Obavy ze zhoršení situace chudých mělo i ministerstvo práce.

Návrhy z patnáctibodového seznamu projednávala v minulém volebním období už vláda ČSSD, ANO a lidovců. Stejná opatření navrhli tehdejší ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier a ministryně práce Michaela Marksová (oba ČSSD). Kabinet úpravy pak neprosadil. Podle odborníků na sociální problematiku seznamy opatření k vyřešení situace lidí v tísni nestačí a nutné je vytvořit systém bydlení.