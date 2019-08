Komise k privatizaci OKD by mohla podnítit další trestní řízení

Praha - Sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD by podle jejího předsedy Lukáše Černohorského (Piráti) mohla iniciovat podněty pro další trestní řízení, případně správní řízení. Černohorský to uvedl k jednání komise, která si na dnešek naplánovala vypořádání připomínek ke zhruba padesátistránkové zprávě. Její schválení ale chystá až na další zasedání, řekl ČTK. Na předložení zprávy Sněmovně má komise čas do 12. října.

"Budeme vypracovávat i případné podněty pro správní řízení, anebo případně podněty pro orgány činné v trestním řízení," uvedl Černohorský v České televizi. "Případná trestní oznámení budeme předávat na státní zastupitelství," dodal bez upřesnění jejich obsahu. Podněty ke správnímu řízení budou směřovat na ministerstvo financí, uvedl předseda komise. Stát by se podle něj jako někdejší minoritní akcionář OKD mohl domáhat náhrady škody například za některá rozhodnutí bývalého vedení těžební společnosti.

Komise podle dosavadních informací dospěla k tomu, že prodej menšinového státního podílu v OKD mohl být nevýhodný a v rozporu s principem soukromého prodávajícího, přičemž Evropská komise mohla být nepravdivě informována o způsobu privatizace. Česko by tak podle Černohorského stále mohlo získat prostředky, o které při privatizaci přišlo.0

Členové komise zkoumali převod státních akcií OKD do vlastnictví jiných osob, zejména prodej minoritního podílu v roce 2004. Za něj bývá kritizován bývalý ministr financí a pozdější premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), kterého už komise vyslechla spolu s desítkami dalších svědků.

Komise se zaměřila také na snížení základního jmění černouhelné společnosti ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat. Předmětem šetření bylo také plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD a odpovědnosti státních úřadů a osob. Komise chtěla zkoumat rovněž možnost nepovolené státní podpory.

Prodej akcií OKD schválila vláda Stanislava Grosse (ČSSD), státní podíl získala skupina Karbon Invest za 4,1 miliardy korun. Podle státního zastupitelství však byla tehdejší cena podílu nejméně 9,8 miliardy, a státu tak vznikla škoda přes 5,7 miliardy. Soudy v této věci osvobodily znalce Rudolfa Douchu, který vypracoval posudek ohledně ceny státního podílu v OKD, i oba bývalé místopředsedy Fondu národního majetku (FNM) Pavla Kutu a Jana Škurka, kteří měli privatizaci na starosti. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman kvůli verdiktu podal na konci června dovolání k Nejvyššímu soudu.

Podnikatelé Viktor Koláček a Petr Otava, kterým Karbon Invest patřil, prodali OKD po dvou měsících investiční skupině RPG Industries vedené finančníkem Zdeňkem Bakalou. Bakalu komise nevyslechla, pozvánku na slyšení odmítl. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun. Později se majitelem OKD stala firma vlastněná třemi britskými investičními fondy. V roce 2016 se OKD dostala do insolvence, akcie nástupnické společnosti v dubnu převzala státem vlastněná společnost Prisko.