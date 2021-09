Komise k otravě Bečvy bude pokračovat ve schvalování závěrečné zprávy

Rybáři nakládali 21. září 2020 v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku leklé ryby z řeky Bečvy. Kvůli neznámé látce, která se předchozího dne dostala do Bečvy na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje, uhynuly v řece tuny ryb.

Praha - Sněmovní komise k vyšetřování loňské ekologické havárie na řece Bečvě bude dnes pokračovat ve schvalování závěrečné zprávy. Ve čtvrtek členové komise posoudili zhruba polovinu z třicetistránkové zprávy. Pak práci přerušili kvůli jiným povinnostem. Předsedkyně komise Marie Pěnčíková (KSČM) doufá, že dnes komise formulování zprávy dokončí a bude moct informovat o svých závěrech. Zpráva má obsahovat zjištění o pochybeních státních orgánů při vyšetřování havárie, která podle rybářů poškodila řeku na 40 kilometrech toku. Komise chce navrhnout i legislativní změny, které by chybám při vyšetřování obdobných událostí v budoucnosti předešly.

Zprávu bude moct plénum Sněmovny projednat nejdříve 24 hodin po jejím zveřejnění, není zatím jasné, kdy přesně to bude. Příští týden se poslanci mají sejít naposledy v tomto volebním období. "Nevíme, jak tato schůze bude pokračovat, takže jsme domluveni s kolegy napříč politickým spektrem, že nejzazší variantou je svolání mimořádné schůze," uvedla ve čtvrtek Pěnčíková. O termínu nechtěla spekulovat. Přála by si zprávu projednat buď v úterý v rámci řádné schůze, nebo na mimořádné schůzi v co nejbližší době.

Vznik komise podpořili v dubnu poslanci napříč stranami s výjimkou poslanců ANO, kteří se převážně zdrželi. Komise dostala za úkol hlavně shromáždit veškeré podklady k havárii z 20. září i následným haváriím v uplynulém roce a prověřit správnost postupu orgánů státu a jiných osob, jejich případná procesní pochybení či liknavost. Komise vyslechla například člena představenstva valašskomeziříčské chemičky Deza Pavla Pustějovského, krajského policejního ředitele Jaromíra Tkadlečka, ředitele České inspekce životního prostředí Erika Geusse či poslankyni ANO Margitu Balaštíkovou, která měla v době havárie na starosti v radě Zlínského kraje životní prostředí.

Policie v souvislosti s ekologickou havárií obvinila v červnu právnickou a fyzickou osobu z oblasti Rožnova pod Radhoštěm pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí a z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Obviněnými jsou společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm a její ředitel Oldřich Havelka. Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v areálu i čištění odpadních vod, jež z něj odcházejí kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy. Stížnosti obviněných proti usnesení o zahájení trestního stíhání státní zástupce odmítl jako nedůvodné.