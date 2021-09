Komise k Bečvě schválila závěrečnou zprávu a požádala o mimořádnou schůzi

Praha - Sněmovní komise k vyšetřování otravy řeky Bečvy schválila dnes ráno téměř jednomyslně závěrečnou zprávu a požádala předsedu Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) o svolání mimořádné schůze. Novinářům to řekla předsedkyně komise Marie Pěnčíková (KSČM). Podle ní komise zprávu uvolní v pondělí po korekturách. Závěry nechce prezentovat předtím, než dokument dostanou poslanci. Mimořádná schůze by se podle členů komise měla sejít do konce září. Pěnčíková ve čtvrtek uvedla, že žádost o svolání zasedání dolní komory má podporu napříč politickým spektrem. Zřejmě by mohlo jí o poslední jednání Sněmovny před jejím rozpuštěním vzhledem k termínu voleb 8. a 9. října.

Pěnčíková uvedla, že dokument bude publikován celý, aby veřejnost dostala úplné informace. Ve čtvrtek komise jednala o tom, že část věnovaná policejnímu vyšetřování by mohla být neveřejná, protože jde o živou kauzu. Zpráva má zhruba 30 stran. Zveřejněna bude na den přesně rok po havárii, která podle rybářů způsobila otravu řeky na 40 kilometrech toku. "Dáme tak Bečvě k ročnímu výročí dárek," konstatoval zpravodaj dokumentu Petr Gazdík (STAN). Materiál podle něj zahrnuje všechna pochybení, kterých se vyšetřovací orgány dopustily, a další zjištění na základě konkrétních výpovědí a také návrhy opatření, aby se podobná katastrofa nemohla opakovat.

V komisi, ustavené v dubnu, zasedlo devět poslanců, pro závěrečnou zprávu nehlasoval dnes jeden, uvedli Pěnčíková spolu s Gazdíkem. Opozice kritizuje postup vyšetřování otravy řeky, které není uzavřeno ani rok po havárii.

Server iROZHLAS.cz dnes uvedl, že vyšetřování ekologické havárie přezkoumá Krajské státní zastupitelství v Ostravě. Podnět na přezkum podala obhajoba, a to poté, co vsetínský státní zástupce Petr Bareš zamítl stížnosti obviněných proti usnesení o zahájení trestního stíhání jako nedůvodné. Žalobci tak nyní prověří především okolnosti, za kterých byla z vypouštění nebezpečných látek obviněna firma Energoaqua a její šéf Oldřich Havelka. Práce kriminalistů tak může podle serveru nabrat až dvouměsíční zpoždění. Podle Bareše se tak po dobu dohledové prověrky práce vyšetřovatelů na případu částečně zastaví. Původně chtěl případ uzavřít do konce roku.

Policie obvinila firmu a Havelku v červnu z poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Kyanid poškodil na zhruba 40 kilometrech řeky celý vodní biotop. Rybáři odvezli do kafilerie přes 40 tun ryb. Pátrání soudního znalce Jiřího Klicpery po viníkovi úniku trvalo téměř osm měsíců a podle něj kyanidy vytekly do řeky z kanálu z areálu bývalé Tesly Rožnov. Posudek ukázal na firmu Energoaqua, spravující areál. Havelka obvinění, že společnost otravu Bečvy způsobila, odmítl. Už dříve avizoval, že se bude dále bránit, což nyní serveru zopakoval.