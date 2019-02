Praha - Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR nesouhlasí se stavbou jezu na Labi u Děčína. Podle komise stavba poškodí životní prostředí a investice se státu nevrátí. V tiskové zprávě to dnes oznámil předseda komise Radim Šrám. Podle ministerstva dopravy jez posílí nákladní lodní dopravu, a proto převažuje veřejný zájem nad zásahy do krajiny. Jez je na seznamu staveb, u kterých má být ze zákona zjednodušeno povolování. Podle komise je to protiústavní. Loni skupina senátorů navrhla Ústavnímu soudu zrušit část zákona týkající se urychlení staveb.

Se stavbou jezu počítá Koncepce vodní dopravy do roku 2023, kterou má vláda projednat 18. února. Komise Akademie věd ale projekt opakovaně kritizuje. "Z ekonomického hlediska ohrožuje vklad veřejných prostředků do tohoto projektu jejich velmi pravděpodobná nenávratnost, z ekologického hlediska pak hrozí znásobení společenských škod nevratným poškozením dotčených jedinečných pobřežních ekosystémů Labe, jejichž zničení nelze na území ČR nijak ekologicky kompenzovat," sdělil předseda komise Šrám.

Schválením koncepce a deklarováním veřejného zájmu na stavbě jezu by vláda podle komise pominula loňské rozhodnutí Správy národního parku České Švýcarsko, že negativní dopady stavby na krajinu nelze v tuzemsku dostatečně kompenzovat. Navíc by usnesení vlády na základě závaznosti pro podřízené úřady nezákonně nahradilo rozhodování orgánů ochrany přírody, které má být součástí správního řízení, uvedl Šrám. Podobně kriticky se komise k jezu vyjádřila již v roce 2016.

Plavební stupeň u Děčína je stejně jako další připravovaný jez u Přelouče na seznamu staveb, na které se vztahuje novela zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury. Komise Akademie věd ale v dnešním prohlášení podpořila stanovisko skupiny 18 senátorů, která loni navrhla Ústavnímu soudu, aby část zákona o urychlení výstavby zrušil. Podle senátorů zákon například vytváří nerovnost, kdy pro vybrané stavby ruší, či upravuje některé běžné procesní postupy. Stavby také byly podle senátorů na seznam urychlení výstavby vybrány bez stanovení objektivních kritérií a při dalším rozšiřování seznamu se otevírá prostor pro politický klientelismus.

Podle ministerstva dopravy je plavební stupeň nepostradatelný pro budoucnost vodní dopravy v Česku, protože zvýší splavnost Labe v úseku, který je jinak podstatnou část roku pro lodě uzavřen. Stavbu dlouhodobě prosazují i provozovatelé nákladní lodní dopravy. Třeba ekologická organizace Arnika však uvedla, že stavba by byla protiprávní a Česku by hrozily sankce od EU.

Stát nyní čeká na stanovisko Evropské komise. Vláda chce totiž negativní dopady stavby jezu u Děčína na krajinu v okolí Labe kompenzovat investicemi do ekologie v cizině, protože přímo v Česku taková opatření nejsou možná. Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) poslali zástupcům Evropské komise dotazy, zda je přípustné provést taková opatření na území jiného státu EU.