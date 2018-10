Brno - Komiksové zpracování české pohádky i robotí expedici po stopách lidstva letos nabízí brněnský festival komiksu KOMA. Hlavní téma vystavovaných prací zní "Extinction - ohrožené druhy". KOMA se tak zaměřuje na hraniční pole zájmu, ale i na odloučenou a mizící společnost, uvedl na dotaz ČTK jeden z dramaturgů Tomáš Řepa. Festival v prostorách Malé Ameriky potrvá ode dneška do neděle.

Tradiční součástí festivalu je vyprávění s živou ilustrací. "Na základě dramaticky a na živo vyprávěného autorského příběhu kreslí vybraný komiksový autor naživo před diváky kresbu inspirovanou vyprávěným příběhem," popsal Řepa.

Pro výstavu Spolu v bublinách Češi kreslili komiksy o Polácích a Poláci o Češích. "Polský institut v Praze a České centrum ve Varšavě u příležitosti 100 let samostatnosti Československa a Polska vyhlásili komiksovou soutěž," uvedl Řepa.

Svůj komiks NO s postapokalyptickým nádechem o cestě k dospělosti syna, kterého místo otce provází matka, představuje malířka Kamila Brůčková. "Komiks se snaží poukázat na to, co by mohlo nastat a co po nás zůstane, až příroda zvítězí nad lidskou sobeckostí," uvedla Brůčková.

Druhý den festivalu nabídne například díla Attily Starka z Maďarska, který používá výraznou obrysovou linku a barevnost. Prezentovat komiksové pojetí pohádky O dvanácti měsíčcích bude v pátek Oldřich Treutner, který komiksy tvoří od 70. let. "Poeticky protirežimní příběh se odehrává v době reálného socialismu," uvedl Řepa. Děj pohádky autor zasadil na okraj Brna a je vyprávěná v hantecu.

"Letos poprvé jsme vyhlásili výzvu na zaslání komiksu dle hlavního tématu festivalu. Z 23 rozpracovaných či hotových jsme vybrali deset," řekl Řepa. Kreslit na téma Ohrožené druhy mohli profesionálové, začátečníci i nadšenci. Vznikly tak komiksy o menšinách, tradicích nebo migraci.

V sobotu se utkají dvě kreslířské skupiny z Brna a Bratislavy. Dostanou stejné téma, diváci pak rozhodnou o vítězi. V neděli vystaví výběr ilustrací z komiksové knihy Podivuhodná robotí expedice její autoři Jindřich Janíček a Taťána Rubášová. Kniha je o robotech, kteří se vydávají po stopách dávno vyhynulých lidí. Poslední den festivalu si návštěvníci také mohou koupit obrazy, které v průběhu festivalu vzniknou. Přispějí tak na podporu kreativních dílen pro handicapované děti v Brně.