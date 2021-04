Komiksem Lymfom City se autorka vyrovnávala s léčbou nemoci

Větrný Jeníkov (Jihlavsko ) - Kreslením komiksu si krátila dlouhé chvíle v čekárnách a ambulancích nemocnic Lucie Trávníčková, když se před dvěma lety začala potýkat s vážným nádorovým onemocněním. Kresby mámě dvou malých dětí nejdřív sloužily jako deník a forma terapie. Díky ohlasům na části zveřejněné na internetu se černobílý komiks Lymfom City rozhodla zveřejnit. Výtisk z první malé série dnes dostala do ruky při setkání tvůrců ve Větrném Jeníkově na Vysočině při příležitosti svých devětatřicátých narozenin.

Fotogalerie

Původně chtěla autorka komiks o tom, jak se sama potýkala s diagnózou Non-Hodgkinův lymfom, vydat v malém pro své kamarády, ale na instagramu měla víc ohlasů. "Ozvali se mi i lidé, kteří tu diagnózu měli, ptali se mě na různé věci. Tak mi přišlo, že by to mohlo i někomu pomoci," řekla ČTK.

Kreslit Lucie Trávníčková začala hned na začátku nemoci, když byla její diagnóza ještě nejistá, což zpětně považuje asi za nejhorší období. "Víte, že něco je špatně, ale pořád nemáte jistotu, co to je," zavzpomínala. Pak jí jeden doktor poradil, aby dělala to, co má nejraději. "Já jsem studovala výtvarné školy, takže to byla jasná věc. Vrátila jsem se po dlouhé době k tomu výtvarnému umění," uvedla s dovětkem, že teď pracuje jako učitelka. Do lékařských čekáren si začala nosit skicáky a pera. "Čekáte třeba čtyři hodiny, takže ono se toho dá udělat poměrně hodně," podotkla. Co ji při léčbě potkalo, formou komiksu zaznamenávala asi rok. V knize nechala i kresby, které podle ní nejsou perfektní, protože je dělala, když jí bylo zle po chemoterapii a nefungovaly jí prsty.

Podle autorky jde přesto spíš o takový sitkomiks. "Je to pankáčská knížka, tam není moc prostor na nějaké dojetí. Je tam spoustu černého humoru," řekla Petra Husáková, která kamarádku Lucii utvrdila v tom, že komiks musí vydat.

Českobudějovické nakladatelství Velarium zatím udělalo tři desítky výtisků komiksu. Připravuje náklad okolo 3000 výtisků, z nichž 300 kusů bude speciální edice se zvláštní grafickou úpravou. "Nakladatelství dlouhé roky spalo a zrovna tenhle projekt se ukázal natolik vitální, že ho probudil," řekl ČTK nakladatel Radan Běhoun. S autorkou se dnes osobně potkal poprvé, kvůli koronavirové epidemii se zatím mohli domlouvat jen on-line. Větrný Jeníkov si vybrali proto, že na mapě zjistili, že to tam mají všichni přibližně stejně daleko. Lucie Trávníčková bydlí v Brně, její kamarádka je z Prahy.

Lidé budou moci projekt podpořit formou crowdfundingu. Kampaň by na internetovém portálu HitHit měla začít příští týden v pátek.