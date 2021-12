Kometu Leonard lze navzdory očekávání spatřit jen dalekohledem

Praha - Kometu Leonard mohou lidé zatím spatřit jen dalekohledem. Obavy, že se jádro komety rozpadá, se však nenaplnily. ČTK to řekl místopředseda České astronomické společnosti (ČAS) Pavel Suchan. Astronomové očekávali, že by kometa mohla být mezi 3. až 10. prosincem viditelná pouhým okem.

"Není vidět očima, je vidět v triedru. Chce to tedy ještě tmavou oblohu. A pokud člověk chce vidět kometu s jejím chvostem, je zatím potřeba dalekohled o průměru deseti centimetrů a větší," sdělil Suchan. Upozornil však, že je ještě šance na to, že lidé kometu spatří pouhým okem. "U těch komet se to opravdu může prudce změnit," podotkl.

Kometu C/2021 A1 (Leonard) objevil Gregory Leonard letos 3. ledna na observatoři Mount Lemmon v Arizoně. Zatímco v době objevu se nacházela 737,5 milionu kilometrů od Země, 12. prosince se přiblíží 34,9 milionu kilometrů. Podle astronomů kometa v dávné minulosti pravděpodobně absolvovala již jeden oblet kolem Slunce.