Kometě změna trenéra okamžitě nepomohla, v Třinci prohrála 3:6

Třinec - Hokejisté Komety Brno prohráli v prvním utkání po změně trenéra 3:6 na ledě Třince a připsali si v extralize šestou prohru v řadě. Úřadující mistr získal v dohrávce 15. kola klíčový tříbrankový náskok už mezi 6. a 14. minutou. Pod čtvrtou výhru Ocelářů za sebou se podepsal čtyřmi body za dva góly a dvě asistence Matěj Stránský.

Staronový brněnský kouč Libor Zábranský, který nahradil po porážce 2:7 s Karlovými Vary v pondělí na trenérské lavici Petra Fialu, udělal pár změn v sestavě. Do elitního útoku posunul produktivního Svačinu a nová křídla, Horkého s Jenyšem, dostal Plekanec, který neuspěl v první velké šanci zápasu v přečíslení dva na jednoho. Poté ale Brno srážela opět špatná hra v obraně.

První gól měl na svědomí gólman Vejmelka, který nepřikryl lapačkou po nepřesné střele Hrehorčáka odražený puk od zadního mantinelu a Ondřej Kovařčík trefil prázdnou branku. Stránský o 58 sekund později oklamal Pyrochtu kličkou do středu a bekhendem zvýšil. Brňané pak měli štěstí, že Vránův gól rozhodčí neuznali kvůli vysoké holi, ale domácí stejně brzy přidali třetí gól. Stránského tah na branku zúročil Chmielewski.

Opaření hosté se na nic extra nezmohli, ale do hry je dostala přesilová hra, ve které snížil z mezikruží Kucsera. Po přestávce zvýšil tvrdou ranou obránce Gernát, Brnu ale vycházely přesilovky a od chráničů Zaťoviče využili i druhou početní výhodu v zápase. Třinec ukázal, že také umí trestat fauly. Vrána našel naslepo mezi kruhy Stránského, který domácím vrátil tříbrankový náskok.

Brno si jakoukoli snahu o drama zkomplikovalo v úvodu třetí třetiny dvěma oslabeními. V prvním ho Vejmelka podržel akrobatickým zákrokem při Vránově střele, ve druhém už nestačil na střelu Michala Kovařčíka. Prakticky vzápětí snížil Plášek z dorážky, ale více Třinec hostům nedovolil.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "První třetinu jsme odehráli výborně. Vyšel nám začátek utkání, hráli jsme dobře, aktivně a proměnili jsme to v góly, což tým uklidnilo. Ve druhé třetině soupeř přidal, začal forčekovat, chodil po nás. Do sedmé minuty si vytvořil více šancí a měl více ze hry, ale my jsme dali gól na 4:1. To nás zase uklidnilo. Třetí třetina byla odmakaná, kluci podali poctivý výkon, pomohli jsme si přesilovkou. Celkově jsme odehráli slušný zápas a jsme rádi, že jsme ho zvládli."

Kamil Pokorný (Brno): "Samozřejmě jsme chtěli v úvodu utkání otupit tlak domácích, který jsme předpokládali. To se nám nepovedlo a to byl zásadní moment pro výsledek utkání. Stav 3:0 po čtrnácti minutách nebyl příznivý. Ve druhé třetině jsme se zvedli, nějaké góly jsme dali a náš herní projev se zlepšil, ale soupeř na to dokázal vždy odpovědět. Ve třetí třetině jsme se chtěli ještě nějakým způsobem vrátit do zápasu. Do sedmé minuty jsme ale měli dvě vyloučení a to se nedá otáčet zápas. Nakonec jsme z druhé přesilovky inkasovali a definitivně jsme zápas ztratili."

HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. O. Kovařčík (Hrehorčák, Zahradníček), 7. M. Stránský (Kundrátek, Gernát), 14. Chmielewski (M. Stránský, Kundrátek), 28. Gernát (O. Kovařčík, Hrehorčák), 36. M. Stránský (P. Vrána, Gernát), 48. M. Kovařčík (P. Vrána, M. Stránský) - 20. Kucsera (J. Hruška, Plekanec), 34. Zaťovič (O. Němec, P. Holík), 49. Plášek ml. (Štencel). Rozhodčí: Obadal, Pražák - Bryška, Rampír. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:2. Diváci: 4802.

Třinec: Kváča - Kundrátek, Gernát, M. Doudera, Zahradníček, D. Musil, Galvinš - Chmielewski, P. Vrána, M. Stránský - Hrňa, Š. Novotný, Dravecký - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák - Kofroň, Polanský, Adamský - Hladonik. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Baranka, Pyrochta, Gulaši, Bartejs, Štencel, Malec - Svačina, P. Holík, Zaťovič - Horký, Plekanec, Jenyš - Orsava, J. Hruška, Plášek ml. - Kučera, Lev, Dočekal. Trenéři: Zábranský, Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Tabulka:

1. Sparta Praha 20 10 6 1 3 77:49 43 2. Třinec 21 12 1 2 6 76:52 40 3. Plzeň 18 11 0 3 4 65:49 36 4. Mladá Boleslav 19 9 3 1 6 55:42 34 5. Liberec 18 10 2 0 6 66:59 34 6. Karlovy Vary 20 10 1 1 8 71:53 33 7. Brno 20 9 2 2 7 58:60 33 8. Vítkovice 20 4 6 3 7 53:63 27 9. Hradec Králové 20 7 2 1 10 50:59 26 10. Kladno 19 6 2 3 8 53:69 25 11. Olomouc 19 5 2 3 9 37:56 22 12. Zlín 20 6 0 1 13 56:68 19 13. Litvínov 19 4 1 4 10 46:63 18 14. Pardubice 19 5 0 3 11 40:61 18