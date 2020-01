Kometě stačil k výhře nad třineckými obhájci jediný gól

Brno - Ve šlágru 41. kola hokejové extraligy zdolala Kometa Brno na svém ledě třinecké Oceláře 1:0. Jedinou branku v duelu dvou posledních českých mistrů dal ve 46. minutě v přesilovce Američan Peter Mueller. Kometa bodovala v desátém domácím zápase za sebou a devět z těchto duelů vyhrála. Brankář Vejmelka vychytal potřetí v sezoně čisté konto. Třinec zakončil sérii čtyř venkovních utkání za sebou druhou porážkou.

V opatrném úvodu měly oba týmy výhodu přesilové hry, ale nevyužily je. Šance přicházely až při plném počtu hráčů na ledě. V 11. minutě měl první příležitost otevřít skóre třinecký Vrána, jenže zblízka trefil jen tyč Vejmelkovy branky.

Domácí tribuny mohl rozjásat Rákos, ale ideální pozici nevyužil, neprosadili se ani Zaťovič s Horkým. Hodně práce měl i brněnský brankář, který vychytal Ondřeje Kovařčíka a hlavně v 18. minutě Draveckého při největší šanci úvodní třetiny.

Větší touhu po vstřeleném gólu projevili ve druhé třetině domácí, ale ani dvě slibné Eratovy střely červené světlo za brankou nerozsvítily. Stejně jako Rákosův pokus do tyče.

V době, kdy na trestné lavici seděl kvůli porušení pravidel při vhazování Plekanec, jenž navíc obdržel desetiminutový osobní trest, se do šance dostal Růžička, ale ani třinecký snajpr gól nedal.

Hlavním tématem třetí třetiny bylo neudělat chybu v defenzivě a pokusit se dát branku. A Brňanům k tomu napomohla přesilová hra. Povedenou kombinaci zakončil přesnou střelou Mueller. Třinec naopak početní výhodu nevyužil a neuspěl ani v závěru v minutové power play.

Hlasy trenérů po utkání.

Kamil Pokorný (Brno): "Byl to výborný zápas, který v mnoha aspektech snesl parametry play off. V první třetině to byl vyrovnaný boj, ve druhé jsme měli více příležitostí vstřelit gól, což se nám nepovedlo. Celé mužstvo si zaslouží pochvalu za to, jak zápas odehrálo směrem dozadu. Musím vyzvednout čtyři juniory, proti takto zkušenému a kvalitnímu týmu odvedli skvělý výkon, Kometa na ně může být pyšná. Nakonec se k nám přiklonilo štěstí po perfektně sehrané přesilovce a výbornému výkonu Karla Vejmelky v bráně."

Marek Zadina (Třinec): "Viděli jsme dnes vyrovnané utkání dvou kvalitních týmů. Připravovali jsme se na to, že může rozhodnout přesilovka, což se nakonec stalo. My jsme tak měli početní výhody, ale nenaložili jsme s nimi dobře. Kometa má na tuto činnost skvělé hráče a to se potvrdilo. Také se od nás odklonilo štěstí, neboť jsme nastřelili dvě nebo tři tyčky. Chtěli jsme odsud vydolovat alespoň bod, což se nepovedlo, ale bylo to z obou stran dobré utkání.

HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka a nahrávky: 46. Mueller (Zaťovič, M. Erat). Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla - Jindra, Zíka. Vyloučení 4:3, navíc Plekanec (Brno) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 7131.

Sestavy:

Brno: Vejmelka - O. Němec, Mlčák, Bartejs, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Malec - Mueller, Š. Stránský Zaťovič - M. Erat, Plekanec, Orsava - Kucsera, Rákos, Kusko - Horký, Střondala, Plášek. Trenér: Zábranský.

Třinec: Kváča - M. Doudera, Zahradníček, Adámek, Galvinš, Roth, Gernát - M. Růžička, P. Vrána, Wolski - Hrňa, Marcinko, M. Stránský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Dravecký, Polanský, Adamský - Hrehorčák. Trenér: Varaďa.