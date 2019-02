Karlovy Vary - Hokejisté mistrovské Komety Brno zvítězili ve 47. kole extraligy v Karlových Varech 3:0 a posunuli se ze šestého na páté místo před Vítkovice. Dvanáctá Energie prohráli posedmé za sebou a předposlední Chomutov se na ni v boji o únik baráži bodově dotáhnul. Gólman Marek Čiliak udržel v pátém utkání po návratu do Komety ze Slovanu Bratislava podruhé čisté konto.

Domácí v úvodní dvacetiminutovce hýřili pohybem, ale Čiliak veškeré střely ze střední vzdálenosti s přehledem zlikvidoval. Větší příležitost si vytvořil pouze Havránek, který však v bezprostřední blízkosti branky hostí nedokázal zkrotit puk po Rachůnkově nahrávce. Brňané v první třetině vytěžili z minima maximum, když v 15. minutě Zaťovičovo nahození nešťastně za záda Bednáře srazil Rohan.

Druhé dějství patřilo Kometě. Ve 24. minutě po vyšachování domácí obrany přihrál Štencel před odkrytou branku Holíkovi a ten zvýšil na 2:0. Ve 29. minutě fauloval hostující Erat loktem do obličeje Havránka, který odešel otřesen a s krvavým zraněním za pomoci lékaře do šatny. Pro Erata skončil zápas s trestem na pět minut a do konce utkání.

V té době už seděl na trestné lavici Hruška, ale domácí nevyužili 44 sekund trvající výhodu pěti proti třemi ani následnou dlouhou klasickou přesilovku. Nevytvořili si navíc prakticky žádnou větší příležitost ke vstřelení branky.

Ve 34. minutě udeřilo Brno potřetí, kdy po vyhraném buly Hrušky prostřelil Bednáře bombou z pozice za levým kruhem Gulaši. Po zbytek utkání si Kometa tříbrankové vedení již s přehledem pohlídala a nedovolila domácím ani zkorigovat pro ně nepříznivý výsledek utkání.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "První třetinu jsme odehráli přesně tak, jak jsme chtěli. Dostali jsme Kometu pod tlak a vytvořili jsme si několik příležitostí, ale nedaří se nám v poslední době příležitosti proměňovat, což byl náš největší kámen úrazu. V podstatě v naší nejlepší pasáži, kdy jsme byli aktivnější, jsme si dali vlastní gól a to nás přibrzdilo a ovlivnilo celou první třetinu. Ve druhé třetině jsme udělali hloupou chybu a dostali jsme další branku. Potom jsme přišli v této fázi hry o několik hráčů a rozpadla se nám první přesilová formace. Proto se nám nepodařilo využít i dlouhou pětiminutovou přesilovku. Kometa už potom hru kontrolovala a ve třetí třetině nás už k ničemu nepustila. Knokautovaný Tomáš Havránek je na tom hodně špatně, byl převezen do nemocnice a čeká ho další vyšetření. Byl úplně mimo, nevěděl vůbec, co se stalo a myslím si, že pro něj sezona skončila."

Kamil Pokorný (Brno): "Musím přiznat, že jsme rozhodně neměli dobrý vstup do zápasu. Vary hrály to, co jsme předpokládali, ale my jsme moc nebyli schopni se s tím vyrovnat. Prvních čtrnáct minut bylo z naší strany špatných. Potom přišel gól na 1:0 a ten nás samozřejmě zvedl. Ve druhé třetině jsme přidali druhý gól, ale potom v přesně půlce zápasu nastala komplikace. Rozhodující moment utkání přišel, když domácí měli k dispozici pětiminutovou přesilovku, z toho minutu pět na tři a čtyři minuty pět na čtyři. Je potřeba pochválit kluky, jakým způsobem to ubránili. Vzápětí po návratu pátého hráče jsme dali třetí gól a to byl asi absolutní zlom v utkání. Zápas jsme potom koncentrovanou hrou a podpořenou jistým Čiliakem dotáhli do vítězného konce."

HC Energie Karlovy Vary - HC Kometa Brno 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 15. Zaťovič (M. Erat, P. Holík), 24. P. Holík (Štencel, M. Erat), 34. Gulaši (J. Hruška). Rozhodčí: Pražák, M. Petružálek - Ganger, Lhotský. Vyloučení: 1:4, navíc M. Erat (Brno) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 3410.

Karlovy Vary: J. Bednář - Šenkeřík, Plutnar, Kozák, Eminger, M. Rohan, Podlipnik, Šafář - Havránek, Gríger, T. Rachůnek - Kohout, R. Vlach, J. Černý - Kohout, Skuhravý, T. Mikúš - Šik, Kverka, Stloukal. Trenéři: Pešout a Mariška.

Brno: Čiliak - O. Němec, Štencel, Z. Michálek, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - M. Erat, P. Holík, Zaťovič - Mallet, J. Hruška, Orsava - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - Köhler, Kusko, Süss. Trenéři: L. Zábranský, Pokorný, Oslizlo a Horáček.