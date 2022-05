Kometa získala beka Kundrátka z mistrovského Třince, z Finska se vrací Koblížek

Brno - Hokejový obránce Tomáš Kundrátek z mistrovského Třince bude nově působit v extralize v Kometě Brno. Dvaatřicetiletý účastník letošních olympijských her v Pekingu opouští tým Ocelářů po třech letech. Do Komety se po devíti letech vrací čtyřiadvacetiletý útočník Radek Koblížek, který v roce 2018 získal titul s Kärpätem Oulu a naposledy působil ve Finsku v celku KooKoo Kouvola.

Dvaatřicetiletý Kundrátek bude poprvé v extralize oblékat jiný dres než Třince, za který sehrál 207 zápasů a připsal si 70 bodů za 20 branek a 50 asistencí. Podílel se na zisku titulů v posledních dvou sezonách a v mistrovském ročníku 2018/19 nastoupil za Oceláře také v šesti utkáních, než odešel do švýcarského Davosu.

Účastník olympijských her i v roce 2018 v Pchjongčchangu, mistrovství světa v letech 2016 a 2017 i Světového poháru v roce 2016 má na kontě i 30 utkání v NHL za Washington, v nichž si připsal gól a šest asistencí. Působil také v KHL v Dinamu Riga, Slovanu Bratislava, Nižním Novgorodu a Kunlunu. V reprezentaci má bilanci 76 zápasů a 20 bodů (8+12).

Koblížek odešel z mateřské Komety do Oulu v 15 letech. Ve finské lize nasbíral ve 257 zápasech včetně play off 131 bodů za 49 branek a 82 asistencí. S Oulu dosáhl v roce 2019 na stříbro. V české reprezentaci sehrál osm zápasů a zaznamenal jednu přihrávku.

"Z návratu jsem nadšený, těším se moc. Rozhodlo to, že jsem Komeťák a chci hrát za svůj rodný klub. Nabídka mě oslovila, dávala mi největší smysl a moc se těším, že si zahraju zase doma. S některými kluky jsme v kontaktu prakticky pořád. Ať už jde o Luboše Horkého nebo Petra Kratochvíla, ale i s dalšími, s nimiž jsem vyhrál v mladším dorostu titul. Bude fajn se znovu potkat v jednom mužstvu. Byl to náš sen zahrát si společně, a nejlépe v extralize," řekl klubovému webu Koblížek.

V české extralize bude debutovat. "Finská liga je hodně o bruslení. Českou extraligu jsem viděl zatím jen v televizi, ale těžko odhadovat, byla by to tipovačka. Více budu vědět, až si ligu zahraju a po pár zápasech to dokážu vyhodnotit. Sám jsem zvědavý, jaká to bude změna," dodal Koblížek.