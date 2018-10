Brno - Hokejisté Komety Brno porazili v předehrávce 13. kola extraligy Zlín 3:2 po samostatných nájezdech. Rozhodující nájezd proměnil Martin Zaťovič. Brňané zvítězili po dvou zápasech bez bodového zisku, naopak Berani se po dvou výhrách v normální hrací době museli spokojit s bodem.

Kometě vyšel dokonale vstup do zápasu, protože už ve 4. minutě využila první přesilovku. Po vyšachování obrany proklouzla střela nejproduktivnějšího hráče Brňanů Muellera za záda brankáře Sedláčka. A o tři minuty později po Kašparově zpětné přihrávce přidal Čermák druhý gól.

Berani se vrátili do zápasu při dvou po sobě jdoucích přesilovkách. Sice v nich neskórovali a stálo při nich i štěstí, poté co Zaťovič po úniku trefil tyčku, dostali se však postupně do tlaku, ze kterého také vstřelil v 17. minutě kontaktní gól Kubiš.

Snížení hosty ve druhém dějství nastartovalo k náporu. Berani převzali režii zápasu, důsledným napadáním v útočném pásmu často získávali kotouče a komplikovali domácím hokejistům zakládání útočných akcí. Kometa se většinu času bránila a v kritických chvílích ji podržel brankář Vejmelka.

Srovnat skóre se podařilo Brňanům až v závěru druhé třetiny při přesilovce. Na střelu obránce Freibergse od modré čáry domácí brankář nestačil zareagovat.

Třetí třetina pak nabídla oboustranně opatrnější hru se snahou neumožnit chybou soupeři lacinou střeleckou příležitost. Brňané se zlepšili, ale v koncovce si neporadili s brankářem Sedláčkem.

V prodloužení Berani nevyužili po vyloučení Muellera téměř dvouminutovou přesilovku čtyři na tři. V nájezdech byl úspěšný pouze Zaťovič, další brněnští střelci Kašpar, Mallet, Holík a Horký vyšli naprázdno. Brněnský brankář Vejmelka zlikvidoval pokusy Kuldy, Fořta, Šlahaře, Hermana i Ondráčka.

Předehrávka 13. kola hokejové extraligy:

HC Kometa Brno - PSG Berani Zlín 3:2 po sam. nájezdech (2:1, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Mueller (P. Holík, Kašpar), 7. Čermák (Kašpar, Horký), rozh. nájezd Zaťovič - 17. Kubiš (Ondráček, Zbořil), 39. Freibergs (Šlahař). Rozhodčí: Hejduk, M. Petružálek - O. Polák, J. Svoboda. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:1. Diváci: 7195.

Sestavy:

Brno: Vejmelka - O. Němec, Barinka, Štencel, Gulaši, Bartejs, J. Mikuš - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Horký, L. Čermák, Kašpar - Mallet, J. Hruška, Plášek - Köhler, Střondala, R. Zohorna - Süss. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Zlín: J. Sedláček - Ferenc, Freibergs, Valenta, Gazda, Nosek, Zbořil, Padrnos - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Herman - Čachotský, Fryšara, E. Kulda - Popelka, P. Sedláček, Poletín. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a Hrazdira.