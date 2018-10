Brno - Hokejisté mistrovské Komety Brno porazili v 9. kole extraligy Litvínov 3:1 a sesadili Severočechy z prvního místa v tabulce. Verva po třech výhrách na ledě soupeře vyšla poprvé bodově naprázdno. Naopak Brňané doma vyhráli čtyři z pěti utkání a získali v nich 12 bodů. Dva góly Komety vstřelili obránci Jan Štencel a Michal Barinka, třetí přidal Alexandre Malllet.

"Podali jsme asi nejlepší výkon v této sezoně. Bylo důležité, že nás při dvou brejkových situacích soupeře podržel vynikající brankář Karel Vejmelka. Hodně nám pomohla Malletova branka tři vteřiny před koncem druhé třetiny. Kluci dnes odehráli výborný zápas. Byla na nich vidět velká koncentrace a zodpovědnost. Vyhráli jsme zaslouženě," řekl po utkání trenér Komety Kamil Pokorný.

V oboustranně rychlém úvodu podloženém důrazem si střelecky lépe vedla mistrovská Kometa. K získání jednobrankového náskoku jí dopomohla druhá přesilovka. Po pouhých sedmnácti sekundách početní výhody proklouzla střela obránce Štencela od modré čáry za záda brankáře Januse.

"Poslední dobou jsem moc nestřílel. Chtělo to nějakou změnu. Tak jsem to zkusil. A vyšlo to. Gól mně psychicky pomohl," poznamenal Štencel, který vstřelil svůj první gól v sezoně.

Náskok Brňany uklidnil, dostali soupeře pod tlak, chyběla jim ale přesnější koncovka. Litvínov hrozil rychlými brejky, které s přehledem likvidoval brankář Vejmelka.

Severočeši ve druhé třetině zvýšili obrátky, důrazně napadali protivníka. Z územní převahy výrazně v této části zápasu Kometu přestříleli. Vytvořili si i několik slibných šancí, kterým ale chyběl gólový efekt. Brňané spoléhali na rychlý přechod do protiútoků. Po půlhodině hry trefil Holík tyčku a čtyři sekundy před koncem druhé třetiny přidal druhý gól Mallet, jenž objel litvínovskou branku a od chrániče nohou brankáře Januse se kotouč odrazil do sítě.

V úvodu závěrečné třetiny Kometa propásla 55 sekund dlouhou přesilovku čtyři na tři. Litvínov přibrzdila v závěrečné třetině častá vyloučení. Kometa měla v závěru převahu, kterou vyjádřil třetím gólem po dělovce od modré čáry Barinka. Litvínovu se už podařilo zásluhou Jakuba Černého jen snížit na 1:3.

Závěrečná power play Severočechů už vyzněla naprázdno, Brno zvrat nepřipustilo. "Navzdory prohře jsme odehráli dobré utkání. Nemáme se za co stydět. Měli jsme stejný počet vyložených šancí jako Kometa. Jen nám to nepadalo. Možná by nám pomohlo dát dříve kontaktní gól," uvedl točník Litvínova Michal Trávníček.

Brňané slavili výhru ve vzájemných zápasech počtvrté za sebou a doma Litvínov porazili pětkrát v řadě.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Podali jsme asi nejlepší výkon v této sezoně. V úvodní třetině jsme po vyrovnaném začátku dali gól v přesilové hře. V závěru první třetiny jsme měli čtyři stoprocentní šance, které jsme bohužel neproměnili. Ve druhé třetině byl začátek z naší strany opět výborný. Postupně se hra srovnala. Bylo důležité, že nás při dvou brejkových situacích soupeře podržel vynikající brankář Karel Vejmelka. Hodně nám pomohla Malletova branka tři vteřiny před koncem druhé třetiny. V závěrečné třetině jsme chtěli být dále aktivní. Uklidnění přinesl třetí gól Barinky. Kluci dnes odehráli výborný zápas. Byla na nich vidět velká koncentrace a zodpovědnost. Vyhráli jsme zaslouženě."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Utkání mělo velmi dobrou úroveň a vysoké parametry. Inkasovali jsme první branku v oslabení. Brno nás v úvodu zápasu napadalo, hrálo důrazný a bruslivý hokej. Určitě bylo v úvodu lepší, my jsme ale postupně srovnali krok a rvali se až do konce utkání o to uspět alespoň bodově. Rozhodlo proměňování šancí, Brno dalo tři branky a my jen jednu. Nyní se potřebujeme připravit na nedělní zápas v Liberci."

HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 9. Štencel (P. Holík, Zaťovič), 40. Mallet (J. Hruška), 54. Barinka (R. Zohorna, O. Němec) - 56. J. Černý (M. Hanzl, J. Petružálek). Rozhodčí: Hribik, Mrkva - Lederer, Lužan. Vyloučení: 4:6, navíc Baránek (Litvínov) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Sestavy:

Brno: Vejmelka - O. Němec, J. Mikuš, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Mallet, J. Hruška, Plášek - Horký, R. Zohorna, Kašpar - Köhler, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Litvínov: Janus - Hunkes, Šesták, L. Doudera, Ščotka, Romančík, Baránek, Strejček - J. Petružálek, J. Mikúš, J. Černý - Myšák, V. Hübl, F. Lukeš - D. Tůma, M. Hanzl, Trávníček - Havelka, Jurčík, Matoušek. Trenéři: Razým a Skuhrovec.