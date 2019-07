Kometa začala přípravu na ledě, cílem sezony bude titul

Brno - Opět s nejvyššími cíli vstoupí do hokejové sezony brněnská Kometa, která začala přípravu na ledě pod vedením nového kouče Petra Fialy, jenž vystřídal na lavičce majitele klubu Libora Zábranského. Pomoci by k tomu měl i Tomáš Plekanec, který podepsal v Brně roční smlouvu, a také další zkušený útočník Martin Erat, ten ovšem až po vyřešení zdravotních problémů a po operaci.

"Sezona by měla být tak dobrá, abychom po ní byli všichni spokojeni," řekl Fiala na setkání s novináři a upřesnil: "Nebudeme se za nic schovávat, Kometa chce zase titul, i když víme, že zájemců o něj bude hodně."

Touha po titulu byla zřejmě i jedním z hnacích motorů Plekancova angažmá. "V Česku ho nezískal a má na něj velký zálusk," připomněl Fiala. Zda se Plekanec opět představí v útoku s Eratem, nemá kouč jasno. "To bychom moc předbíhali, Martin se napřed musí dát dohromady, což může odhadem trvat do listopadu či prosince," řekl trenér k návratu dvojnásobného mistra republiky s Kometou z let 2017 a 2018.

Letošní semifinalista extraligy dnes vyjel na led bez Američana Petera Muellera, jenž se připojí 1. srpna, s úlevami trénuje Jan Hruška. "Se současným kádrem jsem spokojen, další změny by přinesly jen rozruch," naznačil Fiala, že další posilování Komety se už v zásadě nechystá. Novým kapitánem po skončení kariéry Leoše Čermáka se stane Martin Zaťovič.

Kádr oproti minulé sezoně rozšířil třetí brankář Lukáš Klimeš (návrat z hostování v Přerově), ze zámoří se vrátil obránce Filip Pyrochta (Milwaukee/AHL). Ofenzivu by mělo posílit exvítkovické duo Jakub Lev a Lukáš Kucsera, s nimi i Luboš Horký (návrat z hostování v Pardubicích) a Pavel Jenyš (Manchester Monarchs).

Program přípravných zápasů Komety:

Úterý 6. srpna: HC Kometa Brno - HK Dukla Trenčín (18:00),

čtvrtek 8. srpna: HC Kometa Brno - HC České Budějovice (18:00),

úterý 13. srpna: HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno (17:00),

čtvrtek 15. srpna: HC Kometa Brno - HC Olomouc (18:00),

úterý 20. srpna: HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec (18:00),

čtvrtek 22. srpna: PSG Berani Zlín - HC Kometa Brno (18:00),

čtvrtek 29. srpna: HC Kometa Brno - HC Slovan Bratislava (18:00),

úterý 3. září: HC Olomouc - HC Kometa Brno (17:00),

čtvrtek 5. září: HC Kometa Brno - PSG Berani Zlín (18:00).