Kometa zabrala po debaklu se Zlínem a vyhrála v Olomouci 3:1

Olomouc - Hokejisté Komety Brno zvítězili v dohrávce 9. kola extraligy v Olomouci 3:1 a zareagovali na nedělní domácí debakl se Zlínem 0:7. Díky pátému vítězství z posledních šesti zápasů se Kometa posunula na třetí místo. Osmí Hanáci prohráli počtvrté za sebou.

Úvodní dějství velké šance nenabídlo. Domácího brankáře Konráda prověřil v úvodu Hruška, Malec dokázal přerušit přečíslení dvou na jednoho, když vystihl Nahodilovu přihrávku na Buriana. Vejmelka si pak poradil se zakončením Tomečka i Skladaného. Konrád zase kryl Lvův pokus.

Ve 22. minutě při Irglově vyloučení pomohla Konrádovi po Němcově pokusu od modré čáry levá tyč. Po Oleszově faulu se Hanáci ubránili i 20 sekund ve třech proti pěti. V 25. minutě při plném počtu hráčů na ledě si poradil olomoucký gólman s Jenyšovou šancí.

V 29. minutě se radovali z vedení domácí hráči. Burian za brankou úspěšně napadal Pyrochtu a puk se odrazil k Nahodilovi, který prostřelil Vejmelku. Ukončil tak čekání Olomouce na gól, trvající 188 minut a 26 sekund.

Hned za 36 sekund Kometa vyrovnala. Ondruška při pokusu o kličku za brankou obral o puk Plekanec a našel bekhendem mezi kruhy osamoceného Horkého, který se trefil k levé tyči.

Vzápětí při trestu Horkého mohl vrátit domácím vedení Irgl, ale místo zakončení nepřesně přihrál. V 37. minutě se snažil překvapit Vejmelku objetím branky Olesz, ale brněnský gólman zasáhl.

V poslední minutě druhé části měl po návratu z trestné lavice velkou šanci i domácí Strapáč. Po spolupráci s Kolouchem se dostal sám před Vejmelku, kterému po jeho blafáku do bekhendu pomohla levá tyč.

V úvodu třetí třetiny nevyužil po Tomečkově přihrávce možnost ani osamocený Klimek. V čase 41:05 se radovala Kometa. Kusko našel mezi kruhy Zaťoviče, který zamířil přesně k levé tyči. Další možnost měl Pyrochta a v 45. minutě už to bylo o dva góly. Vyrůbalíkovi sebral puk Hruška a překonal domácího brankáře mezi betony.

Zvýšit náskok Komety mohl ještě dvakrát Lev, jehož pokus v polovině závěrečného dějství Konrád zlikvidoval a v 54. minutě pomohla olomouckému gólmanovi horní tyč. Potom měl i v oslabení možnost Hruška, ale stav se už nezměnil ani v power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (HC Olomouc): "Nemůžu upřít bojovnost, nasazení a obětavost. Šli jsme do toho s tím, že odčiníme předchozí porážky. Bojovali jsme a hráli jsme dobře. Přežili jsme oslabení tři na pět a pak jsme šli do vedení. Bohužel jsme krátce po vstřelení naší branky dostali gól na 1:1. Další šance jsme nevyužili. Ve třetí třetině jsme udělali hrubé chyby. Kometa to umí trestat a potrestala to."

Petr Fiala (Brno): "Potřebovali jsme po posledním zápase vyhrát. Domácí taky prohráli, ale 0:2 a 0:7 je rozdíl. Chtěli jsme porážku odčinit. Pomohl nám Vejmelka, který měl v první třetině dost těžkých zákroků. Domácí byli trochu lepší, lépe bruslili. Důležité bylo, že jsme hned srovnali, druhá věc byla šance Strapáče po návratu z trestné lavice. Asi by to bylo jiné, kdyby domácí vedli. Třetí gól nás hodně uklidnil. Na domácích bylo vidět, že jsou nervóznější. Jsem rád, že to naši hráči v závěru při power play odpracovali a máme tři body."

Dohrávka 9. kola hokejové extraligy:

HC Olomouc - HC Kometa Brno 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 29. Nahodil (Burian) - 29. L. Horký (Plekanec), 42. Zaťovič (Kusko, Malec), 45. J. Hruška. Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 5500 (vyprodáno).

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Valenta, Ondrušek, Dujsík, Švrček - V. Tomeček, Klimek, Ostřížek - Irgl, Kolouch, Strapáč - Olesz, Nahodil, Burian - Kořenek, Skladaný, Hecl. Trenéři: Moták a Tomajko.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Pyrochta, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, D. Mikyska - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, Plekanec, Plášek - Lev, J. Hruška, Orsava - Jenyš, Kusko, Kucsera. Trenéři: Fiala, Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Tabulka:

1. Třinec 11 6 1 1 3 44:30 21 2. Liberec 9 5 2 0 2 41:33 19 3. Brno 9 5 1 1 2 20:19 18 4. Sparta Praha 9 4 2 1 2 38:27 17 5. Mladá Boleslav 9 4 2 1 2 26:17 17 6. Plzeň 9 5 0 1 3 35:29 16 7. Hradec Králové 9 5 0 0 4 29:29 15 8. Olomouc 10 3 1 2 4 20:27 13 9. Vítkovice 10 3 1 2 4 24:34 13 10. Karlovy Vary 9 3 1 1 4 28:29 12 11. Kladno 9 3 1 1 4 30:36 12 12. Pardubice 9 3 0 0 6 18:26 9 13. Litvínov 8 2 0 1 5 19:27 7 14. Zlín 10 2 0 0 8 27:36 6