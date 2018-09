Praha - Hokejisté mistrovské Komety Brno zvítězili v dohrávce 3. kola extraligy v Olomouci 2:1 po samostatných nájezdech a zůstali neporažení. Hanáci poznali hořkost porážky poprvé v sezoně. V rozstřelu rozhodl svou první trefou v dresu Komety v soutěži útočník Lukáš Kašpar, letní posila ze Slovanu Bratislava.

Kašpar zahrozil za Kometu jako první už v úvodu, větší šance měli následně domácí. V sedmé minutě se prodral za obranu Brňanů Knotek, ale brankář Langhamer tým podržel. Vzápětí měl při Hruškově vyloučení Knotek další šanci. Hostům se nadějné situace také nedařilo dotáhnout do zdárného konce.

Úřadující šampion se dočkal v 17. minutě při přesilové hře pěti proti třem, která se mu naskytla po vyloučeních Ostřížka a Knotka. Holík nabil na pravý kruh Muellerovi a letní americká posila Komety ze Salcburku z EBEL překonala Konráda střelou na vyrážečku. Pro Muellera to byla ve třetím utkání v extralize premiérová branka.

V úvodu druhé části po faulech Mráze a opět Knotka mohli hrát hosté další 61 vteřin v pěti proti třem, jenže Kometa tentokrát neudeřila a naopak Mueller ji po 21 vteřinách zkrátil faulem. I proti čtyřem ale měli hosté šance. Neuspěl Holík a Konrád se vyznamenal především při Štencelově pokusu před odkrytou brankou.

V polovině utkání byl blízko vyrovnání Irgl. Dostal se sám před Langhamera, který ale nadále držel čistý štít. V 35. minutě při Hruškově vyloučení málem Kometa zvýšila, Dočekal s Čermákem však únik nedotáhlidíky Kolouchově obrannému zákroku.

Na začátku třetí třetiny mohl zvýšit náskok Komety kapitán Čermák. Hosté se potom ubránili při Muellerově trestu a Hanáci odolali přim pobytu Jaroměřského na trestné lavici, při kterém trefil ve 47. minutě tyčku Bartejs. Po dalších nevyužitých šancích na obou stranách v 58. minutě při trestu Gulašiho vyrovnal Burian.

Rozuzlení nepřineslo ani prodloužení a v nájezdech byli úspěšní jen hráči Komety. Po Kašparově pokusu v první sérii se trefili i Mueller a Nahodil.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Myslím, že to byl absolutně vyrovnaný zápas, ve kterém obě mužstva předvedla výbornou hru. Bohužel jsme inkasovali v první třetině z přesilovky tří proti pěti, do které se proti tak vyspělému mužstvu prostě nesmíme dostat. Kometa nás za to zaslouženě potrestala. Pak se hra přelévala na obě strany a my jsme neproměnili několik vyložených šancí. Pak se nám díky naší snaze a urputnosti povedlo srovnat. Bohužel zápas s Kometou musíte po remíze rozhodnout v prodloužení, protože mají výborné exekutory nájezdů. Samozřejmě jim gratulujeme, ale musím naše chlapce pochválit za to, že jsme dokázali odehrát tak výborný zápas. Určitě bychom raději zvítězili, ale jak se říká: 'Můžeme žrát plnou hubou, ale nesmíme u toho mlaskat.' Kometa je natolik silný tým, že bod bereme, nicméně chceme vyhrávat."

Kamil Pokorný (Brno): "Chtěli jsme tu vstřelit první branku, protože jinak je to vždycky hodně těžké. To se nám povedlo v přesilovce pět na tři. Pak to byl zápas, kdy domácí hráli hodně aktivně a hodně bruslili. My jsme si vytvářeli šance z protiútoků, bylo hodně přečíslení a samostatných úniků. Vynikající byli oba gólmani. Bylo to o tom, zda se nám podaří vstřelit druhý gól a to se bohužel nepovedlo. V závěru domácí asi zaslouženě vyrovnali a získali bod za jejich aktivitu. Asi by nás mrzelo, kdybychom nezvládli prodloužení a nájezdy. V prodloužení jsme neproměnili několik vyložených příležitostí. Naopak musím pochválit hráče za nájezdy. Vezeme si dva body, myslím, že to je spravedlivá dělba za to, co oba týmy předvedly. Musím hráčům poděkovat za nasazení, protože odtud je vždy těžké odvést nějaké body. Jsme spokojeni. Nájezdy jsou loterie, ale hráčům jsem samozřejmě věřil, protože si to už vyzkoušeli v zápasech a jsou zkušení a ověření. Své nájezdy provedli všichni tři parádně. Ale nájezdy jsou i o brankářích a Langhamer se dnes vytáhl."

Dohrávka 3. kola hokejové extraligy:

HC Olomouc - HC Kometa Brno 1:2 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 58. Burian (Strapáč, J. Galvas) - 17. Mueller (P. Holík, Nahodil), rozhodující sam. nájezd Kašpar. Rozhodčí: Hejduk, Mrkva - Bryška, Tošenovjan. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. Diváci: 5500 (vyprodáno).

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, J. Galvas, Ondrušek, Jaroměřský, Staněk - J. Káňa II, J. Knotek, Laš - Irgl, Kolouch, Burian - Skladaný, Strapáč, Jergl - V. Tomeček, B. Mráz, Ostřížek. Trenéři: Moták a Tomajko.

Brno: Langhamer - D. Mikyska, J. Mikuš, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Kašpar, J. Hruška, R. Zohorna - Horký, Nahodil, Mallet - Köhler, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Oslizlo.