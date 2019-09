Kometa vstupuje do sezony opět s nejvyššími cíli

Brno - Opět s těmi nejvyššími cíli vstupuje do extraligové sezony hokejová Kometa Brno. Trenérské žezlo po majiteli klubu Liboru Zábranském převzal Petr Fiala, který přišel od olomoucké mládeže. Na dnešní tiskové konferenci prohlásil, že cílem je dostat se v play off co nejdál a získat pro Brno opět titul.

Kometa v uplynulé sezoně nenavázala na triumfy z předchozích dvou ročníků a vypadla v semifinále s Libercem. Tým během léta prošel řadou změn, ale kvalitu neztratil, spíš naopak. V kádru je řada hráčů s velkými zkušenostmi nejen z české nejvyšší soutěže, ale i z NHL. Mezi nimi vyniká Tomáš Plekanec, který by po loňském intermezzu v Brně měl nyní odehrát za Kometu celou sezonu.

Trenér Fiala si pochvaloval, že týmu se během přípravy vyhýbala vážnější zranění. "Bylo tam pár drobných šrámů, ale také jsme to využili ke změnám v sestavě a ke zkoušení," podotkl Fiala.

V uplynulé sezoně Kometu táhla první formace Peter Mueller, Petr Holík, Martin Zaťovič, na tom se nic nezmění ani od pátku, kdy soutěž začíná. Ve druhém útoku by měl vedle Plekance výkonnostně růst jednadvacetiletý Luboš Horký. "Chceme hru oproti loňsku trochu zrychlit, máme na to typy hráčů a zapadají do toho i ti, co v létě přišli," řekl Fiala s odkazem na Jakuba Lva, Lukáše Kucseru, Pavla Jenyše či obránce Filipa Pyrochtu.

K nedávným titulům Brnu pomohl brankář Marek Čiliak, který v týmu zůstává, ale jeho role jedničky už nebude tak neochvějná. Tlačí se na něj Karel Vejmelka i "papírová" trojka Lukáš Klimeš. "Už jsme rozhodnuti, kdo začne v roli jedničky. Ale gólmany budeme střídat i v návaznosti na tom, proti komu budeme hrát a jak si naši gólmani proti těmto soupeřům vedli v minulých zápasech," uvedl Fiala.

Kometa začíná v pátek v Litvínově a už v neděli přivítá v DRFG Areně mistrovský Třinec, s nímž v přípravě dvakrát prohrála. "Hráli výborně a promítli to do výsledku. Teď už ale půjde o body a já jsem přesvědčen, že jsme dobře připraveni na sezonu, která bude hodně dlouhá a náročná," řekl Fiala.