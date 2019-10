Kometa uspěla v nájezdech a vyhrála pošesté za sebou

Brno - Hokejisté Brna porazili ve 14. kole extraligy Litvínov 4:3 po samostatných nájezdech a vrátili tak Severočechům porážku z úvodu sezony. O šesté výhře Komety za sebou rozhodl Vladimír Svačina. Brno se udrželo v čele tabulky, Severočeši jsou dvanáctí.

V úvodu zápasu byli aktivnější hosté. Už ve druhé minutě orazítkoval břevno Vejmelkovy branky Jarůšek, další šanci na otevření skóre měl Petružálek.

Kometa se dnes rozjížděla pomaleji, ale přesto šla do vedení, když Kusko uplatnil svůj důraz před brankou a z úhlu poslal puk za Honzíkova záda. Brno se tak dostalo do herní pohody a jeho aktivita byla odměněna druhou brankou. Plášek našel veterána Plekance, jenž se trefil potřetí v sezoně.

Litvínovu ovšem stačilo 26 vteřin přesilové hry, aby se skore měnilo i na jeho straně. Vejmelka vyrazil Pavelkovu střelu, ale Lukeš poslal puk pohotově do sítě. Hosté se pak prosadili i v oslabení, kdy Kašpar potrestal nedůslednou rozehrávku brněnské obrany.

Aktivní hokej na obou stranách pokračoval, Brno strhlo vedení na svojí stranu po ukázkové kombinaci třetího útoku, na jejímž konci byl Lev. Za Litvínov mohl v závěru druhé části vyrovnat Válek, ale nájezd do modré neproměnil.

Ve třetí třetině se domácí snažili eliminovat aktivitu hostí a dlouho se jim ti dařilo. Sedm minut před koncem základní hrací doby ale přesto Vejmelku překonal Válek.

Utkání se tam muselo prodlužovat, vítěze však určily až nájezdy. Na straně domácích se prosadili Zaťovič, Holík a Svačina, z kádru hostů pouze Kašpar a Lukeš, z výhry se tak radovali hráči Komety.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Začali jsme relativně vlažně, soupeř měl šance, trefil břevno. Naše vedení po první třetině neodpovídalo dění na ledě. Hosté dobře bruslili, my jsme neodehráli celý zápas jako dříve, čímž nechci snižovat výkon Litvínova, který se snažil o tři body. Můžeme být spokojeni, že to došlo do nájezdů a i přes ne úplně přesvědčivý výkon máme dva body. Věřím, že v dalším kole zase podáme lepší výkon."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Přijížděli jsme do Brna s tím, že nás čeká rozjetý soupeř, ale partii jsme nezahájili moc dobře a prohrávali jsme. Něco jsme si k tomu řekli, dvakrát jsme dotáhli vedení Brna a šlo se do prodloužení. Zápas byl ukončen nájezdy, ale i přes prohru musím před našimi hráči smeknout, nesmírnou bojovností to dotáhli aspoň k bodu. Odjíždíme odsud se vztyčenou hlavou."